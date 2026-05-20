La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) se convirtió este miércoles en el punto de encuentro de referentes sanitarios de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos en el marco de una jornada regional de procuración y trasplante organizada junto al INCUCAI y los organismos provinciales vinculados al sistema de donación de órganos.
Jornada de procuración y trasplante: Santa Fe refuerza la capacitación y garantiza tratamientos
La Universidad Nacional del Litoral es sede de una reunión regional encabezada por autoridades sanitarias y especialistas en procuración y trasplante. Durante el encuentro se destacó el trabajo coordinado de Santa Fe, la capacitación de equipos de salud y la inversión provincial para sostener el acceso a medicación ante los recortes nacionales.
El evento reunió a autoridades nacionales y provinciales, personal sanitario y becarios que se encuentran realizando formación específica en procuración de órganos. La actividad incluyó talleres intensivos, espacios de capacitación y reuniones de planificación estratégica para fortalecer la red de trasplante en la región centro del país.
La directora del CUDAIO, Cecilia Andrada, destacó que las jornadas permiten trabajar de manera articulada entre provincias con características similares y remarcó la importancia de seguir fortaleciendo la formación de recursos humanos especializados.
“Las tres provincias somos amigas, hermanas y colegas. Compartimos fortalezas y también desafíos. Por eso estos encuentros sirven para pensar estrategias que faciliten nuestro trabajo”, sostuvo.
Una red sanitaria clave
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la capacitación de profesionales de la salud que participan de procesos de procuración. Según explicó Andrada, alrededor de 200 becarios de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos forman parte de un programa anual impulsado por el INCUCAI para especializarse en gestión hospitalaria de procuración.
Las actividades incluyeron talleres sobre acceso a lista de espera, acompañamiento de pacientes en diálisis y coordinación de operativos de donación, procesos que requieren una articulación rápida y precisa entre hospitales, laboratorios, aeropuertos, fuerzas de seguridad y equipos sanitarios.
“El desafío de Santa Fe tiene que ver con su extensión geográfica. Tenemos puntos de la provincia separados por más de 400 kilómetros y muchas veces debemos coordinar traslados de muestras o equipos en tiempos muy acotados”, explicó Andrada.
La titular del CUDAIO señaló que uno de los objetivos a futuro es avanzar en la creación de pequeñas unidades satélites de procuración en distintas localidades para acortar distancias y mejorar los tiempos operativos.
Actualmente, profesionales de ciudades como Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto y Casilda participan de las capacitaciones impulsadas por el organismo provincial. La apuesta, explicó Andrada, es que esa formación permita consolidar nuevos equipos especializados distribuidos en distintos puntos del territorio santafesino.
También destacó el funcionamiento de la red sanitaria provincial y el nivel de articulación que existe durante los procesos de donación. “La red de salud de Santa Fe es maravillosa. No es solo CUDAIO, es todo el sistema sanitario, el CIE, seguridad, aeropuertos y cada institución que participa para que un órgano llegue a destino en el tiempo necesario”, afirmó.
Por su parte, el vicepresidente del INCUCAI, Richard Malar, valoró la realización de este tipo de encuentros dentro de una universidad pública y señaló que la formación en procuración todavía necesita mayor visibilidad en el ámbito académico.
Malar explicó que la reunión regional es la primera del año y forma parte del trabajo preparatorio del nuevo plan estratégico 2026-2028 del INCUCAI. Además, destacó que Argentina registró en 2025 el máximo histórico de donación y trasplante, objetivo que buscan sostener durante este año.
“El año pasado fue el máximo histórico de donación y trasplante en Argentina y queremos volver a crecer. Para eso necesitamos planificación, capacitación y trabajo conjunto con las provincias”, sostuvo.
Influenza en Santa Fe
Durante la actividad también hubo espacio para abordar la situación sanitaria provincial vinculada al aumento de casos de influenza y la provisión de medicamentos para pacientes trasplantados.
La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, llevó tranquilidad respecto de la circulación de gripe en la provincia y aclaró que actualmente no existe una situación de brote.
“Estamos entrando en una etapa estacional donde circula influenza, pero no estamos en una situación de brote”, afirmó la funcionaria, quien destacó además la buena adhesión que tuvo la campaña de vacunación antigripal.
Ciancio insistió en la importancia de recuperar hábitos de prevención incorporados durante la pandemia, como el uso de barbijo ante síntomas respiratorios y el aislamiento domiciliario en casos de fiebre o malestar.
“Nos relajamos del todo después del COVID. Bajaron las coberturas de vacunación y tenemos que volver a reforzar conductas de cuidado”, advirtió.
La ministra señaló que el monitoreo sanitario está especialmente enfocado en pacientes hospitalizados y personas que requieren cuidados críticos, mientras continúan observando el comportamiento de enfermedades respiratorias y otros cuadros estacionales.
El aceso a medicamentos
Otro de los puntos centrales abordados por las autoridades fue la preocupación por los recortes nacionales en programas de provisión de medicamentos, especialmente drogas inmunosupresoras utilizadas por pacientes trasplantados.
Ciancio aseguró que la provincia viene realizando inversiones para garantizar la continuidad de los tratamientos y sostuvo que Santa Fe considera el acceso a medicamentos como una política pública prioritaria.
“Hoy hay 553 pacientes que están siendo cuidados por la red pública provincial y no vamos a permitir que les falte medicación”, afirmó.
En la misma línea, Andrada explicó que desde el año pasado la provincia debió afrontar compras millonarias para cubrir faltantes generados por interrupciones en programas nacionales.
“El año pasado invertimos alrededor de 3000 millones de pesos y este año ya llevamos cerca de 1000 millones para garantizar el acceso a medicación”, detalló.
Según explicó, uno de los principales problemas es la falta de previsibilidad en las entregas nacionales, situación que obliga a realizar compras de emergencia y dificulta optimizar licitaciones y procesos de adquisición.
Pese a ese escenario, las autoridades sanitarias remarcaron que la provincia continuará sosteniendo tanto la provisión de medicamentos como las políticas de innovación, capacitación y procuración de órganos.
“Que la procuración y el trasplante sean una política sanitaria sostenida en tiempos de recorte es una decisión política muy fuerte de la provincia”, concluyó Andrada.