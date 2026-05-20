Donación de órganos

Jornada de procuración y trasplante: Santa Fe refuerza la capacitación y garantiza tratamientos

La Universidad Nacional del Litoral es sede de una reunión regional encabezada por autoridades sanitarias y especialistas en procuración y trasplante. Durante el encuentro se destacó el trabajo coordinado de Santa Fe, la capacitación de equipos de salud y la inversión provincial para sostener el acceso a medicación ante los recortes nacionales.