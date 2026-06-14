Detrás de cada transfusión hay un engranaje silencioso que no se detiene, pero que necesita de la comunidad para no desabastecerse. Este 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha que busca concientizar sobre la necesidad constante de componentes sanguíneos seguros y, por sobre todo, agradecer a quienes se convierten en un eslabón fundamental del sistema de salud. En nuestra provincia, el desafío es profundo: transformar la urgencia en un hábito.
El valor de un brazo solidario: Santa Fe busca erradicar la donación de sangre por urgencia
En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora este 14 de junio, la provincia acelera su cambio cultural para alcanzar el 100% de colectas voluntarias y habituales. La historia detrás de los mitos y la meta de no esperar a que un familiar corra peligro.
La Dra. Andrea Acosta, directora del Centro Regional de Hemoterapia de Santa Fe, dialogó con este medio y puso en perspectiva el valor real de este acto altruista. "El donante voluntario habitual no acude bajo la presión de salvar a un ser querido, por lo que es mucho más honesto al responder la entrevista médica previa, reduciendo drásticamente los riesgos de transmisión de infecciones", explicó la doctora, destacando que este modelo garantiza una mayor seguridad transfusional.
La sustentabilidad del sistema es otra carrera contra el reloj, dado que los componentes tienen fecha de vencimiento: los glóbulos rojos duran hasta 42 días y las plaquetas apenas 5 días. "Un flujo constante de voluntarios garantiza que los bancos nunca se queden sin stock ante emergencias o cirugías programadas", añadió Acosta.
Radiografía de la bota: cifras y el fin de la "reposición"
La provincia de Santa Fe viene sosteniendo un cambio cultural profundo en su modelo de hemoterapia. Con el soporte del gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, se ha impulsado fuertemente el subsector público en el marco de una actualización normativa de este año, cuyo norte es tajante: alcanzar el 100% de donación voluntaria, habitual, informada y responsable, dejando atrás el viejo esquema de "pedir donantes" a las familias en momentos de angustia.
Para lograrlo, la estrategia se mudó a las calles de la bota. Mediante una intensa agenda de colectas externas en pueblos y ciudades, se busca descentralizar el acceso y acostumbrar a la sociedad a donar sin que medie un drama personal. Las estadísticas de los efectores exponen una realidad matemática muy clara. "Si tan solo el 5% de la población apta donara sangre de forma voluntaria dos veces al año, no se necesitaría pedir donantes de urgencia en ningún efector de salud", comentó Acosta.
En esa misma línea, la especialista repasó el balance inmediato que dejó el último año de gestión y el impacto directo en la salud pública: "En la provincia de Santa Fe, en 2025 recibimos 30.000 donantes en todo el subsector público, a través de 222 colectas".
Respecto al destino de este insumo vital, Acosta recordó que una sola donación puede salvar hasta tres vidas debido a que la sangre entera extraída se centrifuga y se separa en sus tres componentes principales: glóbulos rojos, plasma y plaquetas. "Se termina destinando cada uno a pacientes con diferentes necesidades médicas", especificó.
Derribar los mitos que alejan de las camillas
A menudo, el miedo o la desinformación operan como barreras invisibles. Existen temores recurrentes sobre la debilidad corporal o la posibilidad de contraer enfermedades que la directora se encargó de desarticular de forma directa. "Me voy a debilitar o me va a dar anemia: Falso. El volumen extraído, de unos 450 mililitros, representa menos del 10% del total del cuerpo y se recupera el líquido en pocas horas. Los glóbulos rojos se reponen completamente en unas semanas", aclaró de forma contundente.
Asimismo, ante las dudas sobre la bioseguridad del proceso, fue inflexible. "¿Puedo contagiarme de algo?: es imposible. Todo el material utilizado, como agujas, guías y bolsas, es 100% estéril, descartable y de un solo uso. No existe riesgo de contraer enfermedades por donar", manifestó para llevar tranquilidad a los santafesinos.
Otro de los tabúes más frecuentes se vincula con las modificaciones corporales y el consumo de fármacos de uso diario. "Tengo tatuajes, así que ya no puedo: esto es falso. Solo se debe esperar 6 meses, según el cambio de la nueva norma, desde la realización del último tatuaje o piercing para volver a donar con total seguridad", aportó la profesional.
En cuanto a las prescripciones terapéuticas de rutina, matizó: "Si tomo medicación, hay que ver cuál es el fármaco. Quienes toman pastillas para la presión (hipertensión) o anticonceptivos suelen donar sin inconvenientes, siempre que estén controlados y lo informen en la entrevista previa".
Jornadas especiales y un llamado a la comunidad
En el marco de este 14 de junio, el Centro Regional de Hemoterapia junto al CUDAIO y los diferentes municipios santafesinos se encuentran desarrollando jornadas especiales de colectas públicas externas y actividades de concientización.
En Rosario, los puntos de encuentro habituales se replican en la Casa del Tango o la Biblioteca Argentina, mientras que en Santa Fe capital y el interior se extienden en facultades y espacios públicos. Estas colectas requieren inscripción previa para agilizar los tiempos y evitar esperas, e incluyen la opción de inscribirse en el Registro de Donantes de Médula Ósea.
Como cierre, la especialista dejó un mensaje directo que interpela la responsabilidad social de cada ciudadano de la bota santafesina. "El mensaje central para la comunidad este 14 de junio es la regularidad. No esperemos a que un familiar directo corra peligro para acercarnos a un centro de salud", reflexionó la funcionaria.
Finalmente, sentenció la cruda realidad de un insumo que la ciencia aún no puede replicar: "La sangre no se puede fabricar en un laboratorio; la única fuente disponible es un brazo solidario. Incorporar la donación voluntaria como un hábito saludable y social, al menos una o dos veces al año, es el acto de humanidad más directo y efectivo que tenemos a nuestro alcance", concluyó.