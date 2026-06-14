Requisitos y mitos derribados

El valor de un brazo solidario: Santa Fe busca erradicar la donación de sangre por urgencia

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora este 14 de junio, la provincia acelera su cambio cultural para alcanzar el 100% de colectas voluntarias y habituales. La historia detrás de los mitos y la meta de no esperar a que un familiar corra peligro.