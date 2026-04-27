La detección en Argentina de casos asociados a un grupo sanguíneo extremadamente raro volvió a poner en foco la importancia de la tipificación sanguínea y la coordinación entre bancos de sangre. El hallazgo, informado en medios nacionales, refleja un fenómeno poco frecuente que obliga a extremar cuidados médicos y fortalecer redes de donación específicas.
Detectan en Argentina casos de un grupo sanguíneo extremadamente raro: de qué se trata y por qué es clave
Especialistas identificaron en el país casos vinculados a un tipo de sangre muy poco frecuente a nivel mundial, lo que plantea desafíos para transfusiones y seguimiento clínico.
Un tipo de sangre poco frecuente
El caso remite a grupos sanguíneos de muy baja prevalencia, dentro de un sistema complejo que va más allá de las clasificaciones habituales. En términos generales, la sangre humana se organiza principalmente según el sistema ABO (A, B, AB y O) y el factor Rh, que puede ser positivo o negativo.
Sin embargo, existen variantes mucho más raras, determinadas por la presencia o ausencia de antígenos en los glóbulos rojos. Estas características genéticas pueden dar lugar a tipos sanguíneos que se registran en muy pocas personas en el mundo.
Entre ellos se encuentra el denominado Rh nulo, conocido también como “sangre dorada”, considerado uno de los más raros. Se ha identificado en menos de 50 personas a nivel global, lo que da una idea de su baja frecuencia.
La particularidad de estos grupos es que presentan dificultades para la compatibilidad en transfusiones. En algunos casos, quienes poseen estos tipos de sangre pueden donar a un amplio rango de pacientes, pero solo pueden recibir de personas con el mismo grupo, lo que limita las posibilidades en situaciones de emergencia.
En Argentina, la identificación de casos vinculados a este tipo de sangre representa un avance en términos de diagnóstico y registro, pero también implica desafíos en el sistema de salud, especialmente en lo que respecta a la disponibilidad de donantes compatibles.
Registro, donación y seguimiento
La detección de grupos sanguíneos poco frecuentes pone en evidencia la necesidad de contar con sistemas de registro precisos y actualizados. En estos casos, los bancos de sangre y centros especializados suelen trabajar en red, incluso a nivel internacional, para localizar donantes compatibles en caso de necesidad.
Esto se debe a que la compatibilidad sanguínea es un aspecto central en la medicina moderna. Una transfusión incorrecta puede desencadenar reacciones graves, como hemólisis o fallas orgánicas, por lo que la identificación del tipo de sangre es un paso clave en cualquier procedimiento médico.
Además del sistema ABO y Rh, existen decenas de sistemas antigénicos menos conocidos que pueden influir en la compatibilidad. Algunos de estos, como el fenotipo Bombay, presentan una frecuencia extremadamente baja —del orden de uno cada 300.000 habitantes— y requieren cuidados especiales en la práctica clínica.
En este contexto, los especialistas remarcan la importancia de la donación voluntaria de sangre y de la inscripción en registros específicos cuando se detectan casos poco frecuentes. Estos registros permiten actuar con mayor rapidez ante emergencias y mejorar la respuesta del sistema de salud.
Otro aspecto relevante es el seguimiento médico de las personas que poseen estos grupos sanguíneos. En muchos casos, se recomienda que los pacientes conozcan su condición, informen a los profesionales de salud y cuenten con documentación que lo acredite, especialmente ante intervenciones quirúrgicas o situaciones de urgencia.