¿Cómo fueron los tres operativos de donación en Rosario que permitieron realizar 11 trasplantes?

Los tres procesos de donación permitieron obtener una variedad de órganos y tejidos

El resultado fue la procuración de distintos órganos y tejidos que permitieron realizar 11 trasplantes

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