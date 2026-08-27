Tres procesos de donación de órganos realizados en Rosario durante el último fin de semana terminaron con un resultado que impactará directamente en la vida de 11 personas que se encontraban en lista de espera para recibir un trasplante.
¿Cómo fueron los tres operativos de donación en Rosario que permitieron realizar 11 trasplantes?
Dos operativos se desarrollaron en simultáneo y requirieron un importante despliegue sanitario, logístico y de seguridad. Santa Fe se mantiene como la segunda provincia argentina con mayor cantidad de donantes.
Dos de los operativos se desarrollaron al mismo tiempo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) y en el Sanatorio Italiano Sur, mientras que un tercer procedimiento se concretó 48 horas después en el Hospital Provincial del Centenario.
La complejidad de los operativos no estuvo solamente relacionada con la ablación de los órganos.
La simultaneidad obligó a coordinar equipos médicos, choferes, auxiliares, fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y vuelos sanitarios para garantizar que los órganos pudieran llegar a tiempo a los centros donde serían trasplantados.
El resultado fue la procuración de distintos órganos y tejidos que permitieron realizar 11 trasplantes a pacientes de diferentes lugares del país, todos ellos incluidos en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).
Dos donaciones en simultáneo y un operativo que exigió máxima coordinación
Uno de los aspectos que marcó el fin de semana fue que dos de los procesos de donación se realizaron de manera simultánea. Esto ocurrió en el HECA y en el Sanatorio Italiano Sur, ambos establecimientos de la ciudad de Rosario.
Desde el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y Tejidos (Cudaio) explicaron que este tipo de situaciones representan un desafío particular porque los equipos y recursos destinados a estos procedimientos habitualmente están organizados para atender un operativo por vez.
La directora de Cudaio, Cecilia Andrada, destacó el trabajo conjunto que permitió responder ante esta situación y señaló que fue necesario poner en marcha una coordinación entre diferentes áreas para sostener las tareas durante varias horas.
En los dos primeros procedimientos se lograron ocho órganos ablacionados, que permitieron concretar siete trasplantes. Entre ellos hubo un caso particularmente complejo: una de las personas recibió un trasplante combinado de riñón y páncreas.
El despliegue incluyó a profesionales de la salud, choferes y auxiliares que debieron extender sus jornadas y cubrir turnos adicionales. A ese equipo se sumaron organismos que cumplen funciones esenciales para que los órganos puedan ser trasladados en los tiempos requeridos.
El operativo contó con la participación del SIES 107, efectivos de la Policía de Santa Fe pertenecientes a la Unidad Regional II de Rosario, personal aeroportuario y agentes de tránsito.
La coordinación es fundamental porque, una vez que comienza un proceso de procuración, cada etapa debe desarrollarse dentro de tiempos muy precisos. Los órganos no pueden ser almacenados indefinidamente y necesitan llegar rápidamente a los centros donde serán utilizados.
En este caso, además, seis de los trasplantes requirieron traslados mediante vuelos sanitarios que partieron desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario.
La intervención de los distintos actores permitió que los órganos pudieran salir de la ciudad y llegar a pacientes ubicados en diferentes puntos del país.
Cuarenta y ocho horas después de los dos operativos simultáneos, se concretó un tercer proceso de donación en el Hospital Provincial del Centenario. Ese procedimiento permitió obtener nuevos órganos que hicieron posible otros cuatro trasplantes.
De esta manera, los tres procesos realizados durante el fin de semana terminaron posibilitando un total de 11 trasplantes.
Qué órganos se pudieron procurar y cuántas personas recibieron un trasplante
Los tres procesos de donación permitieron obtener una variedad de órganos y tejidos destinados tanto a trasplantes inmediatos como a bancos especializados.
En total se procuraron:
Seis riñones.
Tres hígados.
Dos corazones.
Un páncreas.
Córneas.
Válvulas cardíacas.
Los riñones, hígados, corazones y el páncreas fueron destinados a pacientes que se encontraban en lista de espera del Incucai y que podían recibir un órgano compatible.
Las córneas y las válvulas cardíacas tienen otro circuito. En estos casos, los tejidos son enviados inicialmente a los bancos correspondientes, donde son procesados y conservados para luego ser asignados a quienes los necesiten.
La procuración de tejidos también tiene un impacto importante en la atención sanitaria. Un trasplante de córnea, por ejemplo, puede permitir recuperar o mejorar la visión de una persona que presenta determinadas enfermedades o lesiones.
Las válvulas cardíacas, por su parte, pueden ser utilizadas en procedimientos destinados a pacientes que requieren una reparación o reemplazo valvular.
El proceso comienza con la identificación de un potencial donante y continúa con una serie de evaluaciones médicas y legales. Una vez confirmada la posibilidad de donación, se determina qué órganos y tejidos pueden ser procurados y se realizan los estudios necesarios para establecer su viabilidad.
Luego interviene el sistema de asignación del Incucai, que determina qué pacientes de la lista de espera pueden recibir cada órgano de acuerdo con criterios médicos y de compatibilidad.
Por eso, los 11 trasplantes concretados a partir de estas tres donaciones no necesariamente tuvieron como destino la misma ciudad. Los órganos fueron asignados a personas que se encontraban en distintos puntos del país.
Santa Fe, segunda provincia con más donantes
Los resultados de este último fin de semana se producen en una provincia que mantiene un lugar destacado dentro del sistema nacional de procuración de órganos.
De acuerdo con las estadísticas oficiales del Incucai, Santa Fe continúa siendo la segunda provincia del país en cantidad de donantes de órganos, con 79 procesos de donación sobre un total nacional de 660.
El dato permite dimensionar el aporte de la provincia al sistema de trasplantes argentino y el papel que cumplen los equipos de salud que intervienen en cada proceso.
Sin embargo, detrás de las estadísticas existe una cadena de trabajo que comienza con la donación y continúa con la ablación, la asignación, el traslado y finalmente el trasplante.
Los operativos simultáneos realizados en Rosario muestran justamente la importancia de esa coordinación.
La disponibilidad de un órgano puede generar una oportunidad concreta para una persona que lleva tiempo esperando, pero esa posibilidad depende de que todo el sistema pueda funcionar de manera sincronizada.
Desde Cudaio remarcaron que cada proceso implica una responsabilidad especialmente alta porque involucra a pacientes que permanecen a la espera de un órgano compatible.
El caso registrado durante el último fin de semana también pone en primer plano una característica particular de la donación: un solo proceso puede beneficiar a varias personas, ya que diferentes órganos y tejidos pueden ser destinados a distintos receptores.
En este caso fueron tres procesos de donación los que permitieron concretar 11 trasplantes y procurar además córneas y válvulas cardíacas.