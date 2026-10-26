Antes de salir de casa, conviene revisar el pronóstico, los principales accesos y los servicios que pueden afectar la rutina. En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información disponible para organizar el lunes 26 de octubre en Santa Fe y la región, con horarios, zonas afectadas y recomendaciones prácticas.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 26 de octubre
La jornada comenzó con 11,6°C y cielo algo nublado. Hay desvíos en el Puente Carretero, un corte total en la RN A012 y precauciones en la Ruta Provincial 1 por la crecida del Paraná. Además, la EPE programó interrupciones del servicio eléctrico en distintos sectores de Santa Fe y San José del Rincón.
Clima en Santa Fe hoy: cómo estará el tiempo
La ciudad de Santa Fe comenzó este lunes con 11,6°C, cielo algo nublado y una humedad del 91%, según los registros de las 6. La presión atmosférica era de 1019,8 hPa, el viento soplaba del este a 10 kilómetros por hora y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.
El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 5.35, anticipa una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 21°C. No se esperan precipitaciones durante la jornada.
Por la mañana, el cielo estará algo nublado; por la tarde, mayormente nublado, y por la noche, parcialmente nublado. El viento predominará del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
La sensación térmica no figura entre los datos disponibles, por lo que no corresponde informar un valor específico.
El sol salió a las 6.11 y se ocultará a las 19.23.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. Aunque la tarde será templada, durante las primeras horas se registran temperaturas frescas. Una campera liviana puede resultar útil, especialmente para quienes salen temprano o regresan por la noche.
Pronóstico extendido
Martes 27: mínima de 13°C y máxima de 21°C.
Miércoles 28: mínima de 14°C y máxima de 25°C.
Jueves 29: mínima de 15°C y máxima de 26°C.
Las máximas seguirán en ascenso hacia el fin de semana: el SMN prevé 28°C para el viernes, 29°C para el sábado y 28°C para el domingo.
Tránsito en Santa Fe hoy: Puente Carretero, rutas y accesos
El informe de tránsito de este lunes no registra nuevas novedades generales en las condiciones de circulación de las rutas y accesos provinciales. Sin embargo, hay obras, desvíos y sectores que requieren atención.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Por la construcción del nuevo puente y sus accesos, continúan las modificaciones en la circulación.
En Santo Tomé, quienes deban atravesar el sector intervenido de avenida 7 de Marzo tienen que utilizar las calles Maciá, Colón y Mitre como vías alternativas.
En la cabecera santafesina, está habilitado un desvío hacia Santa Fe por la nueva traza norte. En tanto, la mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.
Si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé, salí con tiempo adicional, respetá la señalización y seguí las indicaciones del personal policial. La Autopista Rosario-Santa Fe puede ser una alternativa, según el destino.
RN A012: corte total por obras
Permanece interrumpido el tránsito para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la RP 25, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Los desvíos se realizan en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Quienes deban circular por esa zona tienen que respetar las indicaciones y prever posibles demoras.
Ruta Provincial 1: precaución por la crecida del Paraná
En el norte provincial, la crecida del río Paraná obliga a extremar las precauciones. En distintos sectores hay personas trasladando ganado por el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Se recomienda reducir la velocidad, mantener una conducción preventiva y evitar maniobras bruscas y sobrepasos riesgosos.
Autopista Santa Fe-Rosario
Se informó una reducción de calzada entre los kilómetros 126 y 121, a la altura de barrio Caima, en sentido hacia Rosario, por obras.
Si viajás hacia Rosario, circulá con precaución al atravesar el sector intervenido y contemplá posibles demoras.
En cuanto a las rutas nacionales 11 y 168 y la avenida Circunvalación de Santa Fe, la información disponible no permite confirmar un parte actualizado específico para cada corredor. Antes de emprender un viaje, conviene consultar las novedades de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
Cortes de luz en Santa Fe hoy: barrios y horarios
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) programó interrupciones del servicio para este lunes por trabajos de mantenimiento, retiro de líneas y reemplazo de columnas de baja tensión. Los trabajos pueden suspenderse en caso de mal tiempo.
En la ciudad de Santa Fe, los cortes previstos son los siguientes:
De 8 a 11: zona delimitada por Vieytes, Risso, Marcial Candioti y Mitre. Motivo: retiro de línea.
De 8 a 12: sectores comprendidos por Moreno, Lisandro de la Torre, Gaboto y Juan Díaz de Solís; y por Huego, Gorostiaga, San Lorenzo y avenida Facundo Zuviría. Motivo: reemplazo de columna de baja tensión.
De 8 a 12: zona de Mendoza, Lisandro de la Torre, 9 de Julio y San Martín. Motivo: mantenimiento.
De 8.30 a 12.30: sector de French, Beruti, avenida General Paz y Echagüe. Motivo: mantenimiento.
De 10 a 12: zona de Córdoba, Pedro Ferré, Pedro Vittori y Marcial Candioti. Motivo: reemplazo de columna de baja tensión.
De 10 a 12: sector delimitado por pasaje Parpal, Hernandarias, 9 de Julio y avenida Aristóbulo del Valle. Motivo: mantenimiento.
De 12 a 13: zona de Matheu, French, avenida Facundo Zuviría y 4 de Enero. Motivo: mantenimiento.
San José del Rincón
También se programó una interrupción de 9 a 13 en el sector comprendido por San Martín, Monseñor Mendoza, el terraplén oeste y la Ruta Provincial 1.
Antes de salir de casa: el checklist del lunes
Repasá estos puntos antes de comenzar la jornada:
Clima: 11,6°C al inicio del día y máxima prevista de 21°C. No se esperan lluvias.
Abrigo: llevá una campera liviana para las primeras horas.
Tránsito: contemplá los desvíos del Puente Carretero y el corte de la RN A012.
Si viajás por la RP 1: reducí la velocidad y prestá atención a la posible presencia de animales sobre la calzada.
Si vas hacia Rosario: tené en cuenta la reducción de calzada entre los kilómetros 126 y 121 de la autopista.
Electricidad: revisá si tu domicilio está dentro de alguna de las zonas con cortes programados.
Agua y transporte público: verificá los avisos oficiales antes de salir si necesitás información específica sobre tu barrio o recorrido.
La recomendación del día: organizá los traslados con algunos minutos de margen, especialmente si necesitás cruzar entre Santa Fe y Santo Tomé o circular por sectores con obras. Antes de salir, revisá las actualizaciones oficiales para conocer posibles cambios en el tránsito y los servicios.