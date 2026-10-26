En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 26 de octubre

La jornada comenzó con 11,6°C y cielo algo nublado. Hay desvíos en el Puente Carretero, un corte total en la RN A012 y precauciones en la Ruta Provincial 1 por la crecida del Paraná. Además, la EPE programó interrupciones del servicio eléctrico en distintos sectores de Santa Fe y San José del Rincón.