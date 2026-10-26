Pronóstico

Cielo algo nublado y sin lluvias en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 11,6°C, cielo algo nublado y una humedad del 91%. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegará a los 21°C y no se esperan lluvias. Para mitad de semana, anticipan un aumento de las temperaturas.