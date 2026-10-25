Prevención

Vacunación gratuita en Santa Fe: dónde estará el dispositivo itinerante esta semana

La Municipalidad y el Ministerio de Salud provincial continúan con el programa ModoVacuna, destinado a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas. El operativo recorrerá tres espacios de la ciudad con atención gratuita para aplicar dosis contra la gripe, la neumonía y la tos convulsa, además de completar esquemas pendientes.