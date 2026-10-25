La campaña itinerante de vacunación ModoVacuna continuará esta semana en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia, busca facilitar el acceso a las vacunas y reforzar la protección de los grupos de mayor riesgo frente a enfermedades respiratorias.
Vacunación gratuita en Santa Fe: dónde estará el dispositivo itinerante esta semana
La Municipalidad y el Ministerio de Salud provincial continúan con el programa ModoVacuna, destinado a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas. El operativo recorrerá tres espacios de la ciudad con atención gratuita para aplicar dosis contra la gripe, la neumonía y la tos convulsa, además de completar esquemas pendientes.
El dispositivo estará presente el martes 27, el miércoles 28 y el viernes 30 de octubre, con puestos de atención en la zona norte, el barrio Mariano Comas y el centro de la ciudad.
La atención será gratuita y estará dirigida especialmente a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas, aunque también podrán acercarse quienes necesiten revisar o completar su carnet de vacunación.
Días, horarios y lugares de vacunación en Santa Fe
El operativo ModoVacuna recorrerá tres espacios de la ciudad durante esta semana. Estos son los puntos confirmados:
Martes 27 de octubre: Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de la avenida Aristóbulo del Valle, ubicada en Aristóbulo del Valle 6726. De 9 a 12.
Miércoles 28 de octubre: Vecinal Mariano Comas, en Urquiza 3605. De 9 a 12.
Viernes 30 de octubre: Plaza del Soldado. De 10 a 16.
Quienes concurran podrán recibir las vacunas que correspondan según su edad, sus condiciones de salud y las indicaciones del calendario nacional de vacunación. También se podrán realizar consultas para verificar qué dosis faltan y cuáles deben aplicarse.
La propuesta busca acercar los servicios sanitarios a distintos sectores de la ciudad y evitar que las dificultades de traslado se conviertan en un obstáculo para completar los esquemas. En particular, se apunta a mejorar la cobertura entre los adultos mayores y las personas con enfermedades o condiciones que aumentan el riesgo de complicaciones.
Qué vacunas se aplican y quiénes pueden acercarse
La campaña contempla la aplicación de vacunas contra la gripe y la neumonía, especialmente para adultos mayores y personas con factores de riesgo. La indicación de cada dosis depende de los antecedentes de vacunación y de las recomendaciones sanitarias vigentes.
Además, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche mediante la vacuna triple bacteriana, que protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa. Esta dosis se indica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, con el objetivo de brindar protección temprana al recién nacido durante sus primeros meses de vida.
La iniciativa también permite que otras personas se acerquen para controlar su carnet y completar las dosis pendientes. Por eso, se recomienda llevar el documento de identidad y, si se dispone de él, el carnet de vacunación para facilitar la revisión del esquema.
El programa tiene como objetivo alcanzar una cobertura de al menos el 70% entre las personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad que presentan factores de riesgo en las zonas priorizadas.
Quienes no puedan concurrir a los puntos itinerantes podrán acercarse al centro de salud más cercano con su DNI para consultar por las vacunas disponibles y completar las dosis correspondientes.
Para obtener más información sobre el operativo, los lugares de atención y las vacunas indicadas en cada caso, la Municipalidad habilitó el número 342 611 6585, con atención por WhatsApp.