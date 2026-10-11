La campaña itinerante de vacunación gratuita continuará esta semana en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia, busca facilitar el acceso a las vacunas y promover que los vecinos completen sus esquemas de inmunización.
Vacunación gratuita en Santa Fe: dónde estará el operativo itinerante esta semana
La Municipalidad y el Ministerio de Salud provincial continúan con la campaña #ModoVacuna, destinada principalmente a adultos mayores y personas con factores de riesgo. El dispositivo estará el martes 13 en la Vecinal Vuelta del Paraguayo y el viernes 16 en la Terminal de Ómnibus.
El operativo está dirigido especialmente a los adultos mayores y a las personas con factores de riesgo, que podrán consultar por las dosis contra la gripe y la neumonía. También podrán acercarse las personas que necesiten revisar su carnet de vacunación y completar las aplicaciones pendientes.
Dónde y cuándo se podrá acceder a las vacunas
Según el cronograma informado por el municipio, el dispositivo itinerante estará presente en dos lugares durante esta semana:
Martes 13 de octubre: Vecinal Vuelta del Paraguayo, de 9 a 12.
Viernes 16 de octubre: Terminal de Ómnibus, ubicada en Belgrano 2910, de 10 a 16.
La atención será gratuita y permitirá a los vecinos consultar sobre las vacunas que les corresponden según su edad, sus antecedentes y las recomendaciones sanitarias vigentes.
Quienes no puedan acercarse a estos puntos podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI. Allí podrán solicitar que revisen su carnet de vacunación y consultar qué dosis necesitan para completar el esquema correspondiente.
Para realizar consultas sobre la campaña, el municipio habilitó el número 342 611 6585, que recibe mensajes por WhatsApp.
Qué vacunas se aplican y quiénes pueden acercarse
La campaña prioriza la vacunación contra la gripe y la neumonía en adultos mayores y personas con factores de riesgo. La recomendación es consultar con el equipo de salud para determinar qué dosis corresponden en cada caso, de acuerdo con la edad, los antecedentes médicos y las indicaciones vigentes.
Además, el programa contempla la posibilidad de completar otros esquemas de vacunación. Entre ellos se encuentra la protección contra la tos convulsa o coqueluche mediante la vacuna triple bacteriana, que protege también contra la difteria y el tétanos.
Esta vacuna está indicada durante cada embarazo a partir de la semana 20 de gestación, de acuerdo con el calendario de vacunación, para contribuir a proteger al recién nacido durante sus primeros meses de vida.
La Municipalidad y el Ministerio de Salud provincial plantearon como objetivo ampliar la cobertura en las zonas priorizadas. La meta es alcanzar al menos al 70% de las personas mayores de 65 años y al 50% de los adultos menores de esa edad que presentan factores de riesgo.
La campaña #ModoVacuna busca acercar las dosis a espacios públicos y facilitar el acceso de quienes tienen dificultades para trasladarse hasta un centro sanitario.
Para saber qué vacunas corresponden en cada caso, se recomienda llevar el DNI y el carnet de vacunación, si se dispone de él, y consultar con el personal de salud antes de recibir una dosis.