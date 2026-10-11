Prevención

Vacunación gratuita en Santa Fe: dónde estará el operativo itinerante esta semana

La Municipalidad y el Ministerio de Salud provincial continúan con la campaña #ModoVacuna, destinada principalmente a adultos mayores y personas con factores de riesgo. El dispositivo estará el martes 13 en la Vecinal Vuelta del Paraguayo y el viernes 16 en la Terminal de Ómnibus.