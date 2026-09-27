La campaña #ModoVacuna continúa recorriendo distintos puntos de la ciudad de Santa Fe con el objetivo de acercar las vacunas a la población y facilitar el acceso a las dosis que forman parte del calendario.
Vacunación en Santa Fe: dónde vacunarse esta semana
La Municipalidad y el Ministerio de Salud de la Provincia continúan con el programa itinerante de vacunación en distintos espacios públicos de la ciudad. Está dirigido especialmente a adultos mayores, personas con factores de riesgo, embarazadas y quienes necesiten completar su carnet.
El dispositivo está destinado especialmente a adultos mayores y personas con factores de riesgo, aunque también pueden acercarse quienes necesiten revisar o completar su carnet de vacunación.
Durante los operativos se aplican vacunas contra la gripe y la neumonía a los grupos correspondientes. Además, se contempla la inmunización contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para embarazadas y la vacuna contra la tos convulsa durante el embarazo.
Dónde estará el operativo #ModoVacuna esta semana
Esta semana, el dispositivo itinerante estará presente el martes 29 de septiembre, en el marco de la actividad “Caminata x el Corazón”.
El operativo se instalará en las letras corpóreas de la Costanera Oeste, en el horario de 17 a 19:30.
La propuesta busca aprovechar actividades abiertas a la comunidad para acercar la vacunación a quienes forman parte de los grupos priorizados y a las personas que necesiten consultar su esquema.
Quienes concurran podrán presentar su DNI para que el personal de salud controle el carnet y determine qué dosis corresponden.
Qué vacunas se pueden recibir
La campaña contempla distintas vacunas según la edad, las condiciones de salud y la situación particular de cada persona.
En el caso de adultos mayores y personas con factores de riesgo, se puede acceder a las vacunas correspondientes contra la gripe y la neumonía, de acuerdo con las indicaciones sanitarias y el esquema de cada persona.
También se aplica la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación. El objetivo es que los anticuerpos generados durante el embarazo contribuyan a proteger al bebé durante sus primeros meses de vida frente a este virus.
Además, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche mediante la vacuna Triple Bacteriana (DPT y dTpa). En el caso de las embarazadas, la vacunación se indica a partir de la semana 20 de cada embarazo, como parte de la estrategia de protección del recién nacido.
La campaña también permite que las personas consulten por su carnet de vacunación y completen aquellas dosis que tengan pendientes.
Qué hacer si no se puede asistir al operativo
La campaña itinerante no es la única alternativa para acceder a la vacunación. Quienes no puedan concurrir al dispositivo de #ModoVacuna pueden acercarse al centro de salud más cercano.
Es recomendable llevar el DNI y el carnet de vacunación, si se dispone de él, para que el equipo de salud pueda revisar las dosis recibidas y determinar cuáles corresponden aplicar.
De esta manera, la estrategia busca no limitar la vacunación a los operativos itinerantes y facilitar que las personas puedan completar sus esquemas durante todo el año.
Para realizar consultas o solicitar información sobre la campaña, la Municipalidad habilitó el número de WhatsApp 342 611 6585.
El objetivo de la campaña
El programa impulsado por la Municipalidad junto con el Ministerio de Salud de la Provincia tiene entre sus objetivos ampliar la cobertura de vacunación en los sectores considerados prioritarios.
La meta planteada es alcanzar al menos un 70% de cobertura entre las personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad que presentan factores de riesgo, especialmente en las zonas priorizadas.
Los operativos itinerantes forman parte de esta estrategia para acercar los servicios de salud a espacios de circulación habitual y reducir las dificultades que pueden surgir para trasladarse hasta un centro sanitario.
Para quienes tengan dudas sobre qué vacunas necesitan, la recomendación es consultar con el personal de salud y llevar el carnet para realizar una revisión del esquema.