Campaña

Vacunación en Santa Fe: dónde vacunarse esta semana

La Municipalidad y el Ministerio de Salud de la Provincia continúan con el programa itinerante de vacunación en distintos espacios públicos de la ciudad. Está dirigido especialmente a adultos mayores, personas con factores de riesgo, embarazadas y quienes necesiten completar su carnet.