Salud y prevención

Vacunación itinerante en Santa Fe: dónde y cuándo funcionará el operativo esta semana

La Municipalidad de Santa Fe continúa con el programa gratuito de vacunación en distintos espacios públicos de la ciudad. El operativo está destinado principalmente a adultos mayores, personas con factores de riesgo, embarazadas y quienes necesiten completar su carnet.