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Vacunación itinerante en Santa Fe: dónde y cuándo funcionará el operativo esta semana

La Municipalidad de Santa Fe continúa con el programa gratuito de vacunación en distintos espacios públicos de la ciudad. El operativo está destinado principalmente a adultos mayores, personas con factores de riesgo, embarazadas y quienes necesiten completar su carnet.

Los operativos son gratuitos y buscan facilitar el acceso a las vacunasLos operativos son gratuitos y buscan facilitar el acceso a las vacunas
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La Municipalidad de Santa Fe, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia, continúa esta semana con la campaña itinerante de vacunación en distintos barrios de la ciudad.

Los operativos son gratuitos y buscan facilitar el acceso a las vacunas, especialmente para personas mayores de 65 años, adultos con factores de riesgo y embarazadas.

El dispositivo recorrerá diferentes vecinales y espacios públicos entre el martes 6 y el domingo 11 de octubre, con horarios diferenciados según cada punto. También podrán acercarse quienes necesiten completar o actualizar su carnet de vacunación.

Uno de los principales cambios está relacionado con la forma de buscar a quienes tienen vacunas pendientesDurante los operativos se aplicarán vacunas correspondientes a las campañas de prevención

Qué vacunas se aplican y quiénes pueden recibirlas

Durante los operativos se aplicarán vacunas correspondientes a las campañas de prevención destinadas a los grupos priorizados.

Entre ellas se encuentra la vacuna contra la gripe, destinada especialmente a las personas que integran los grupos de riesgo, y la vacunación contra el neumococo, indicada para la prevención de enfermedades causadas por esta bacteria.

También se contempla la inmunización contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación.

A los 11 años también aparecen coberturas bajasEl dispositivo recorrerá diferentes vecinales y espacios públicos

Esta vacunación busca contribuir a la protección de los bebés frente a las formas graves de la infección durante los primeros meses de vida.

Además, el operativo incluye la vacuna contra la tos convulsa o coqueluche, mediante la Triple Bacteriana Celular (DPT) o la Triple Bacteriana Acelular (dTpa), de acuerdo con la indicación correspondiente.

En el caso de las embarazadas, la vacunación contra coqueluche se indica durante cada embarazo a partir de la semana 20.

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Los puestos también permiten consultar por las vacunas pendientes y completar el carnet de vacunación, por lo que pueden acercarse aquellas personas que necesiten revisar o actualizar su esquema.

El programa municipal tiene entre sus objetivos ampliar las coberturas de vacunación en las zonas priorizadas y facilitar el acceso de la población a las dosis recomendadas.

Días, horarios y lugares de vacunación

El cronograma de esta semana contempla cuatro jornadas en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.

Martes 6 de octubre

Vecinal Unión, Progreso y Libertad de Barranquitas, ubicada en Avenida López y Planes 4069.

Horario: de 13 a 17.

Jueves 8 de octubre

Vecinal San Martín, Estrada 7151.

Horario: de 7:30 a 11:30.

Vecinal Scarafía, M. Alberti 5501.

Horario: de 8 a 12.

Viernes 9 de octubre

Vecinal Solidaridad y Progreso de San Lorenzo, Amenábar 4050.

Horario: de 13 a 17.

Domingo 11 de octubre

Plaza Fournier, en la esquina de Gobernador Freyre y Castelli.

Horario: de 15 a 19.

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La campaña busca acercar las vacunas a los barrios y facilitar el acceso de quienes, por diferentes motivos, todavía no completaron las dosis correspondientes.

Desde el municipio se recomienda que las personas que concurran lleven su carnet de vacunación, si lo tienen disponible, para que el personal pueda verificar las dosis recibidas y determinar si corresponde aplicar alguna vacuna.

El operativo forma parte de las acciones conjuntas entre la Municipalidad de Santa Fe y el Ministerio de Salud provincial para incrementar las coberturas de vacunación, con especial atención en adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas.

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