Anticuerpos contra el Aedes aegypti

Una vacuna busca que el propio mosquito sea el blanco contra el dengue

Científicos del CONICET lograron reducir en laboratorio la supervivencia del Aedes aegypti mediante anticuerpos generados en bovinos. El trabajo, publicado en la revista Vaccine, abre una línea experimental que podría complementar las estrategias tradicionales de control del vector.