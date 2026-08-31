La Provincia de Santa Fe reunió en Rosario a equipos de vacunación de las Regiones de Salud Rosario y Venado Tuerto, en una jornada que encabezó el ministerio de Salud, para reconocer el trabajo territorial y analizar las estrategias que mejoraron las coberturas de inmunización.
Unicef destacó los avances de Santa Fe en las coberturas de vacunación infantil
“La Provincia de Santa Fe viene mostrando mejores resultados en la evolución de las coberturas”, destacó el Oficial de Salud de Unicef Argentina, Mariano Aizpurúa.
El encuentro se realizó en la sede de Gobierno y dio continuidad a la jornada desarrollada en la ciudad de Santa Fe por el Día Nacional del Vacunador y la Vacunadora.
Durante la actividad se presentaron avances en las coberturas de las vacunas del calendario y de campañas específicas, como las destinadas a gripe, virus sincicial respiratorio y dengue, entre otras.
También se compartieron resultados de Vax Team, la estrategia que la Provincia implementa desde marzo para promover la vacunación de niños y niñas en edad escolar, y se generó un espacio de trabajo con los propios equipos para identificar dificultades, potencialidades y oportunidades de mejora.
De qué se trata
“En diciembre anunciamos la campaña Vax Team con el gobernador Maximiliano Pullaro, una política de Estado que, además de estar en marcha, nos permite mostrar resultados concretos a cuatro meses de comenzar a implementarla”, señaló la ministra de Salud, Silivia Ciancio.
En ese sentido, destacó que “el valor más grande de esta estrategia es el equipo que se comprometió con esta política, que trabaja todos los días en el territorio para salir a buscar a los santafesinos y hace todo lo que necesario para acercar las vacunas”.
“La política de prevención más robusta que tenemos en salud es la vacunación y eso no se discute en Santa Fe”, afirmó la ministra, y explicó que el objetivo de la jornada también fue que los equipos pudieran aportar su mirada sobre la implementación de Vax Team.
“En un tema como es la vacunación, la mejor forma de ser cada vez más precisos y eficientes es hacerlo junto a los equipos, para seguir haciendo de esto una política pública que trascienda las gestiones”, sostuvo. Al respecto, remarcó que Vax Team se desarrolla de manera articulada entre Salud y Educación, junto a Cultura y dispositivos como Santa Fe Acá, Santa Fe Acá Escuela y Agendá Salud.
La jornada contó con el ministro de Educación, José Goity; la diputada nacional y ex vicegobernadora, Gisela Scaglia; los secretarios de Salud, Andrea Uboldi, y de Gestión y Fortalecimiento Institucional, Gonzalo Chiesa; y las diputadas provinciales Sonia Martorano y Varinia Drisun, entre otros.
La vacunación como prioridad
“Para nosotros es una enorme satisfacción poder acompañarlos hoy. Es un día muy importante para la salud de niños, niñas y adolescentes”, expresó el Oficial de Salud de Unicef Argentina, Mariano Aizpurúa, quien destacó la importancia de las inmunizaciones en la infancia y la adolescencia.
En ese sentido, señaló que “casi 150 millones de personas se han salvado en los últimos 50 años gracias a las vacunas, y casi 100 millones han sido solo por la vacuna del sarampión”. Para el representante de Unicef, estos datos permiten dimensionar la importancia del trabajo al que contribuyen diariamente los equipos de vacunadores y vacunadoras.
Sobre la situación de Santa Fe, Aizpurúa destacó que “la Provincia viene mostrando avances, mejores resultados en la evolución de las coberturas, que dan cuenta de los esfuerzos programáticos y del trabajo de los equipos de salud en el territorio, que están buscando a cada niño o niña para que pueda cumplir con su calendario de inmunizaciones”.
“La vacunación es una prioridad global para Unicef”, remarcó, y valoró que esa prioridad también forme parte de las políticas impulsadas por la Provincia. En ese sentido, destacó el acuerdo de entendimiento firmado recientemente entre el gobernador Maximiliano Pullaro y Unicef, que incluye a la inmunización entre los ejes de cooperación.
En el intercambio de experiencias de trabajo territorial de los equipos, Vanesa Chávez hizo una presentación por la Municipalidad de Rosario; mientras que Gabriela Biolatto y Lorena Bacaloni, participaron por el Samco de María Susana, y Carolina Oronas, por Venado Tuerto.
En una pausa durante la actividad, César Basualdo, enfermero del Samco de Álvarez y del centro de salud de Piñero, realizó una presentación musical para todos los presentes.