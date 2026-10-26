Cronograma

ANSES: quiénes cobran este lunes 26 de octubre y qué prestaciones se pagan

El calendario de pagos de octubre continúa para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima y titulares de la Prestación por Desempleo. Además, siguen vigentes los períodos de cobro de algunas asignaciones familiares y pagos únicos.