La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 26 de octubre con el cronograma de pagos correspondiente al décimo mes del año.
ANSES: quiénes cobran este lunes 26 de octubre y qué prestaciones se pagan
El calendario de pagos de octubre continúa para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima y titulares de la Prestación por Desempleo. Además, siguen vigentes los períodos de cobro de algunas asignaciones familiares y pagos únicos.
La fecha de acreditación depende de la prestación y, en los principales grupos que cobran durante la jornada, de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Conocer el calendario permite consultar cuándo estarán disponibles los haberes y evitar traslados innecesarios.
ANSES: quiénes cobran este lunes 26 de octubre
Este lunes tienen fecha de pago dos grupos principales de beneficiarios de la ANSES:
Jubilados y pensionados que cobran más de un haber mínimo: DNI terminados en 2 y 3.
Titulares de la Prestación por Desempleo del Plan 1: DNI terminados en 4 y 5.
El calendario de octubre se encuentra en su última semana para estas prestaciones. Los jubilados y pensionados que perciben haberes equivalentes a la mínima ya completaron su cronograma mensual, que finalizó el jueves 22 de octubre.
En el caso de quienes cobran por encima del haber mínimo, las fechas restantes se distribuyen de acuerdo con la terminación del documento.
Jubilaciones y pensiones: calendario de pagos
Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima cobran según el siguiente cronograma:
DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.
DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.
DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.
DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.
De esta manera, durante esta semana finalizarán los pagos de octubre para este grupo de beneficiarios.
Prestación por Desempleo: quiénes cobran esta semana
La ANSES también continúa con el calendario de la Prestación por Desempleo del Plan 1, destinado a trabajadores que cumplen los requisitos establecidos para acceder a este beneficio.
Las fechas previstas para la última semana de octubre son:
DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de octubre.
DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de octubre.
DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de octubre.
Los titulares pueden consultar su fecha de acreditación y el lugar de cobro a través de los canales oficiales del organismo.
Qué asignaciones de ANSES se pueden cobrar hasta noviembre
Además de las prestaciones con fechas específicas para este lunes, hay asignaciones cuyos períodos de pago continúan abiertos durante los próximos días.
Entre ellas se encuentran:
Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: el período de la segunda quincena se extiende del 22 de octubre al 10 de noviembre, para todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: el calendario de pagos continúa hasta el 10 de noviembre, sin distinción por terminación del documento.
Asignación por Maternidad: el período de pago informado para octubre se extiende hasta el 10 de noviembre.
Estos períodos no significan que todos los beneficiarios reciban necesariamente el dinero el lunes 26. La fecha efectiva depende del calendario correspondiente a cada prestación y de la situación particular de cada titular.
Por eso, antes de concurrir a una sucursal bancaria, se recomienda comprobar la fecha individual de cobro.
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en ANSES
Los beneficiarios pueden verificar cuándo y dónde cobran mediante las herramientas digitales de la ANSES.
Para hacerlo, pueden ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, seleccionar la sección de cobros y consultar la información correspondiente a su prestación.
También es posible consultar el calendario completo en el sitio oficial del organismo.
La consulta es gratuita y permite confirmar la fecha asignada según el tipo de beneficio y la terminación del DNI.