Cronograma

Empleadas domésticas: cómo quedan los salarios tras el nuevo aumento de noviembre

El personal de casas particulares tendrá una nueva actualización salarial del 1,6% en noviembre. La escala establece valores mínimos por hora y por mes según la categoría y la modalidad de contratación. Además, se completará la incorporación al sueldo básico de una suma no remunerativa abonada en agosto.