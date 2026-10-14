La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporó una nueva herramienta digital destinada a simplificar la liquidación de salarios de las trabajadoras de casas particulares.
ARCA lanzó un nuevo recibo de sueldo digital para empleadas domésticas: cómo funciona y cómo se usa
El organismo incorporó una herramienta para facilitar la liquidación de salarios del personal de casas particulares. El sistema permite generar el recibo de sueldo de manera digital y ordenar la información vinculada al pago de los haberes.
El sistema permite confeccionar el recibo de sueldo de manera electrónica y busca facilitar una de las gestiones habituales de los empleadores: registrar cuánto se paga, por qué conceptos y en qué condiciones se desarrolla la relación laboral.
La iniciativa se suma a los servicios digitales que el organismo pone a disposición de quienes contratan personal doméstico. Para los empleadores, contar con un comprobante correctamente confeccionado permite dejar constancia de los pagos realizados y mantener ordenada la documentación laboral.
Para las trabajadoras, el recibo constituye un respaldo de los importes percibidos y de los conceptos incluidos en la liquidación.
La herramienta está orientada a las particularidades del régimen de trabajo en casas particulares, que contempla distintas modalidades de contratación, según la cantidad de horas trabajadas, la prestación con retiro o sin retiro y las tareas realizadas. Por eso, al preparar el comprobante, resulta importante cargar los datos correspondientes a cada vínculo laboral.
Cómo funciona el nuevo recibo de sueldo digital de ARCA
El sistema permite generar el recibo de sueldo a través de los servicios digitales habilitados por ARCA, sin necesidad de confeccionar el documento desde cero. La herramienta está pensada para reunir en un mismo comprobante los datos de la relación laboral y el detalle de la remuneración que corresponde abonar.
Para utilizarla, el empleador debe ingresar al entorno digital del organismo y acceder al servicio correspondiente al personal de casas particulares. Desde allí, debe identificar la relación laboral y completar o verificar los datos solicitados para preparar la liquidación.
La información que se incorpora al recibo debe reflejar las condiciones reales de contratación. Entre los datos relevantes se encuentran la identificación de las partes, el período liquidado, la remuneración correspondiente y los conceptos que integran el pago.
La confección digital busca reducir las dificultades que pueden surgir al preparar el comprobante de manera manual y contribuir a que la documentación quede registrada de forma ordenada. Sin embargo, la utilización de la herramienta no reemplaza la responsabilidad del empleador de calcular correctamente el salario ni de cumplir con las obligaciones laborales y previsionales vigentes.
También es importante distinguir entre la generación del recibo y el pago efectivo de los haberes. El comprobante documenta la liquidación salarial, pero no sustituye el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al vínculo laboral.
Qué deben tener en cuenta los empleadores de casas particulares
Antes de emitir el recibo, es necesario revisar que los datos de la trabajadora o el trabajador estén actualizados y que la liquidación corresponda al período que se está pagando. Un error en las horas declaradas, en la categoría laboral o en los conceptos remunerativos puede afectar el importe final.
El cálculo debe contemplar la modalidad de prestación de servicios y las condiciones que correspondan según la normativa vigente. En los casos en que se liquiden horas extras, adicionales u otros conceptos, estos deben reflejarse de acuerdo con las reglas aplicables a cada situación.
La remuneración también debe ajustarse a los valores vigentes para la categoría y la modalidad de contratación. Por ese motivo, conviene verificar las escalas salariales actualizadas antes de completar el comprobante, especialmente cuando existen modificaciones en los importes mínimos establecidos para el sector.
Otro aspecto relevante es conservar el recibo y la documentación relacionada con los pagos. El comprobante permite dejar constancia de la liquidación y puede resultar útil si posteriormente es necesario verificar los montos abonados o reconstruir el historial de la relación laboral.
La incorporación de una herramienta digital apunta a hacer más sencilla esta tarea administrativa, en particular para los empleadores que no cuentan con asistencia contable para realizar la liquidación. No obstante, el uso del sistema no elimina la necesidad de conocer las obligaciones que establece el régimen de casas particulares.