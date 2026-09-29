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Colón
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Correspondiente a septiembre

Cronograma de pago para los empleados públicos de la provincia de Santa Fe

Comenzará el jueves 1 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 7. La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 5,5 % acumulado respecto a junio (2 % julio, 1,8 % agosto, 1,7 % septiembre) con el mínimo garantizado de $ 100.000, siempre en relación al sueldo de junio.

El jueves comienza el pago a agentes públicos.El jueves comienza el pago a agentes públicos.
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El Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de septiembre se percibirán a partir del jueves 1 de octubre de 2026, comenzando por el personal policial y penitenciario y los pasivos que cobren hasta $ 1.550.000.

El último turno será el miércoles 7. La liquidación incluye el aumento paritario acordado para el segundo semestre del año que a septiembre es de 5,5% en relación al sueldo de junio (2 % julio, 1,8 % agosto, 1,7 % septiembre). También se contempla un incremento mínimo garantizado respecto a junio de $ 100.000.

Jueves 1 de octubre

* Escalafón Policial y Penitenciario.

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.550.000.

El cronograma de pagos contempla a los titulares cuyos documentos terminan en 8 y 9.Del 1 al 7, cobran los empleados provinciales.

Viernes 2 de octubre

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.550.000

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio

Lunes 5 de octubre (acreditación en cuenta sábado 3)

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 1.550.000.

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Para una persona que puede necesitar sus pesos, la liquidez puede ser más importante que una diferencia pequeña de rendimiento.El operativo arranca con personal policial y jubilados hasta $ 1.550.000.

Martes 6 de octubre

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.550.000

Miércoles 7 de octubre

* Autoridades del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

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