Correspondiente a septiembre

Cronograma de pago para los empleados públicos de la provincia de Santa Fe

Comenzará el jueves 1 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 7. La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 5,5 % acumulado respecto a junio (2 % julio, 1,8 % agosto, 1,7 % septiembre) con el mínimo garantizado de $ 100.000, siempre en relación al sueldo de junio.