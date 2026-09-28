Seguridad social

Bono para jubilados y pensionados: el Gobierno confirmó un pago de hasta $70.000 en octubre

El Decreto 1108/2026 estableció un bono extraordinario previsional que será liquidado junto con los haberes de octubre. El monto máximo será de $70.000 y alcanzará a jubilados y pensionados de ANSES, beneficiarios de la PUAM y titulares de determinadas pensiones no contributivas.