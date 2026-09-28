#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Calendario de pagos

ANSES: quiénes cobran este lunes 28 de septiembre

Este lunes finaliza el calendario de pagos de septiembre para las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y para la Prestación por Desempleo. Los beneficiarios deben tener DNI terminados en 8 y 9.

El cronograma de pagos contempla a los titulares cuyos documentos terminan en 8 y 9.El cronograma de pagos contempla a los titulares cuyos documentos terminan en 8 y 9.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este lunes 28 de septiembre finalizan los pagos correspondientes a dos prestaciones: las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y la Prestación por Desempleo.

En ambos casos, el cronograma de pagos contempla a los titulares cuyos documentos terminan en 8 y 9.

Eel bono extraordinario previsional será liquidado por titular y alcanzará a distintos grupos de beneficiariosEste lunes cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Jubilaciones y pensiones: quiénes cobran este lunes

Este lunes cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo cuyos documentos finalizan en:

DNI terminados en 8

DNI terminados en 9

Los haberes correspondientes a septiembre incluyen el aumento por movilidad del 2,11%, según informó ANSES.

Con esta fecha finaliza el calendario de pagos del mes para este grupo de jubilados y pensionados.

Para una persona que puede necesitar sus pesos, la liquidez puede ser más importante que una diferencia pequeña de rendimiento.Los haberes correspondientes a septiembre incluyen el aumento por movilidad del 2,11%

Prestación por Desempleo: quiénes cobran

También este lunes finaliza el cronograma de septiembre de la Prestación por Desempleo.

En este caso, corresponde el pago a los titulares cuyos documentos concluyen en:

DNI terminados en 8

DNI terminados en 9

Los beneficiarios pueden consultar de manera online la fecha correspondiente y el medio por el cual recibirán el pago.

Mirá tambiénTodo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 28 de septiembre

Cómo consultar la fecha y el medio de cobro de ANSES

Quienes necesiten confirmar cuándo y dónde cobran pueden realizar la consulta a través de diferentes canales oficiales de ANSES.

1. Desde la página web

La consulta puede realizarse desde el sitio oficial de ANSES, en la opción Calendario de pagos.

Consultar el Calendario de pagos de ANSES

2. Desde mi ANSES

También es posible consultar la información ingresando a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro, hay que seleccionar:

Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.

Ingresar a mi ANSES

3. Desde la aplicación mi ANSES

La consulta también puede hacerse desde la aplicación oficial. Para conocer la fecha de cobro hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a:

Mis datos → Mis fechas de cobro.

Descargar o consultar la app mi ANSES

4. Atención Virtual

Mirá tambiénAnses: quiénes cobran este viernes 25 de septiembre

Otra alternativa es utilizar la Atención Virtual de ANSES.

Para realizar la consulta se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y seguir este recorrido:

Iniciar atención → Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.

Ingresar a Atención Virtual de ANSES

El calendario de pagos llega a su fin

De esta manera, este lunes 28 de septiembre se completa el cronograma informado por ANSES para las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y para la Prestación por Desempleo.

Los titulares con DNI terminados en 8 y 9 son quienes tienen asignada esta última fecha de pago dentro de ambos grupos.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Anses
Cronograma de pago Anses
Cronograma de pagos
Gobierno nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro