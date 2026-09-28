La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este lunes 28 de septiembre finalizan los pagos correspondientes a dos prestaciones: las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y la Prestación por Desempleo.
ANSES: quiénes cobran este lunes 28 de septiembre
Este lunes finaliza el calendario de pagos de septiembre para las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y para la Prestación por Desempleo. Los beneficiarios deben tener DNI terminados en 8 y 9.
En ambos casos, el cronograma de pagos contempla a los titulares cuyos documentos terminan en 8 y 9.
Jubilaciones y pensiones: quiénes cobran este lunes
Este lunes cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo cuyos documentos finalizan en:
DNI terminados en 8
DNI terminados en 9
Los haberes correspondientes a septiembre incluyen el aumento por movilidad del 2,11%, según informó ANSES.
Con esta fecha finaliza el calendario de pagos del mes para este grupo de jubilados y pensionados.
Prestación por Desempleo: quiénes cobran
También este lunes finaliza el cronograma de septiembre de la Prestación por Desempleo.
En este caso, corresponde el pago a los titulares cuyos documentos concluyen en:
DNI terminados en 8
DNI terminados en 9
Los beneficiarios pueden consultar de manera online la fecha correspondiente y el medio por el cual recibirán el pago.
Cómo consultar la fecha y el medio de cobro de ANSES
Quienes necesiten confirmar cuándo y dónde cobran pueden realizar la consulta a través de diferentes canales oficiales de ANSES.
1. Desde la página web
La consulta puede realizarse desde el sitio oficial de ANSES, en la opción Calendario de pagos.
Consultar el Calendario de pagos de ANSES
2. Desde mi ANSES
También es posible consultar la información ingresando a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Una vez dentro, hay que seleccionar:
Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.
Ingresar a mi ANSES
3. Desde la aplicación mi ANSES
La consulta también puede hacerse desde la aplicación oficial. Para conocer la fecha de cobro hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a:
Mis datos → Mis fechas de cobro.
Descargar o consultar la app mi ANSES
4. Atención Virtual
Otra alternativa es utilizar la Atención Virtual de ANSES.
Para realizar la consulta se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y seguir este recorrido:
Iniciar atención → Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.
Ingresar a Atención Virtual de ANSES
El calendario de pagos llega a su fin
De esta manera, este lunes 28 de septiembre se completa el cronograma informado por ANSES para las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y para la Prestación por Desempleo.
Los titulares con DNI terminados en 8 y 9 son quienes tienen asignada esta última fecha de pago dentro de ambos grupos.