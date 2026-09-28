La mañana de este lunes 28 de septiembre comienza con tiempo inestable y alerta amarilla por tormentas en la ciudad de Santa Fe. A esto se suman trabajos que modifican la circulación en distintos puntos del área metropolitana y un corte programado de energía eléctrica durante la mañana.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 28 de septiembre
En menos de cinco minutos, repasá el clima, las principales vías de circulación, los cortes de servicios y otros datos útiles para organizar este lunes 28 de septiembre sin sorpresas.
Antes de salir de casa, también conviene tener en cuenta que continúan los cambios de circulación en el Puente Carretero, hay un corte total en un tramo de la RN A012 y se mantienen trabajos sobre la RN 174, entre Rosario y Victoria.
Clima: tormentas durante buena parte del día
Santa Fe comenzó este lunes con 18,1°C, cielo cubierto y 90% de humedad. El viento sopla del sur a 15 km/h, mientras que la visibilidad alcanza los 12 kilómetros.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para la ciudad. El pronóstico prevé tormentas fuertes durante la mañana y tormentas durante la tarde y la noche.
La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40% y el 70% durante los distintos períodos de la jornada. La temperatura mínima prevista es de 16°C y la máxima llegará a 23°C.
Durante el día, el viento tendrá dirección predominante del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
¿Cómo sigue el tiempo?
El pronóstico extendido anticipa temperaturas de entre 13°C y 24°C para los próximos días.
Martes: mínima de 17°C y máxima de 21°C.
Miércoles: mínima de 13°C y máxima de 23°C.
Jueves: mínima de 14°C y máxima de 24°C.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí, pero liviano. La mañana tendrá una temperatura moderada, aunque durante la tarde la máxima llegará a 23°C. De todos modos, por las condiciones de tormenta previstas, es conveniente salir preparado para la lluvia.
Tránsito: qué pasa en el Puente Carretero y las rutas
Las rutas de la provincia presentan, en general, tránsito normal y buenas condiciones de visibilidad, aunque hay varios sectores donde las obras obligan a circular con mayor precaución o tomar desvíos.
El punto que requiere mayor atención para quienes se trasladan entre Santa Fe y Santo Tomé es el Puente Carretero.
Por las obras del nuevo puente y sus accesos, en Santo Tomé el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina está operativo un desvío para la circulación hacia Santa Fe por la nueva traza norte. Además, la mano que conduce hacia Santo Tomé funciona con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Si tenés que cruzar entre ambas ciudades, es recomendable salir con tiempo, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal apostado en la zona.
La Autopista Rosario-Santa Fe puede utilizarse como alternativa para determinados desplazamientos si se busca evitar el sector del Puente Carretero.
Atención en la RN A012
La RN A012 permanece cortada para todo tipo de vehículos entre la RP 25, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta 9.
El corte se debe a trabajos de reparación y mantenimiento vial. Hay desvíos en las intersecciones de la A012 con la RN 34 y con la RP 25.
Quienes tengan que circular por esa zona deben prever demoras y respetar las indicaciones de tránsito.
Obras en el Puente Rosario-Victoria
En la RN 174, a la altura del kilómetro 59,2, continúan los trabajos sobre la calzada.
Durante las obras, el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden producirse demoras. La recomendación es reducir la velocidad y respetar la señalización.
Colectivos: cambios de recorrido en el centro
Desde las 9 de este lunes y hasta aproximadamente las 18 del martes 29, se modifica el recorrido de las líneas 1, 15 y 18 por los trabajos de ASSA en el cruce de 9 de Julio y Bulevar Pellegrini.
En particular, la vuelta de las líneas 1, 15 y 18 circulará por 9 de Julio, Obispo Gelabert, Cándido Pujato y Facundo Zuviría para retomar luego su recorrido habitual.
La parada ubicada en Facundo Zuviría y Cándido Pujato se traslada momentáneamente a Facundo Zuviría y Mariano Comas.
Si tenés que viajar por el centro, especialmente durante la mañana, es recomendable considerar estos cambios antes de elegir el recorrido.
Corte de luz: quiénes pueden verse afectados este lunes
La Empresa Provincial de la Energía programó para este lunes un corte de suministro eléctrico en un sector de la ciudad de Santa Fe.
La interrupción se realizará entre las 8 y las 12 y afectará el sector comprendido por Boneo, Alberti, Estrada y avenida Peñaloza.
Según informó la EPE, las tareas están relacionadas con el reemplazo de postes y conductores, retiro de línea y despeje de electroductos.
Si vivís, trabajás o tenés que realizar alguna actividad en esa zona durante la mañana, conviene anticipar tareas que dependan de la electricidad y cargar previamente teléfonos y otros dispositivos.
Los trabajos programados pueden modificarse ante determinadas condiciones operativas o climáticas.
También puede interesarte: actividades y agenda de la ciudad
Este lunes comienza una nueva edición de Expocarreras de la Universidad Nacional del Litoral, que se desarrollará hasta el miércoles 30 en la Estación Belgrano. La actividad tendrá lugar de 9 a 18 y la entrada será libre y gratuita.
Además, comienza la tercera edición del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe, con actividades que incluyen visitas de escritores a escuelas de la región desde este lunes.
Para quienes tengan actividades durante la tarde, conviene considerar que el pronóstico mantiene la posibilidad de tormentas durante la jornada.
Antes de salir de casa: el checklist de este lunes
Antes de comenzar el día en Santa Fe, revisá:
Clima: alerta amarilla por tormentas.
Lluvias: probabilidad de 40% a 70% durante la jornada.
Temperatura: 16°C de mínima y 23°C de máxima.
Puente Carretero: continúan los cambios de circulación.
Santo Tomé: atención a los desvíos por Macia, Colón y Mitre.
RN A012: corte total entre RP 25 y vieja Ruta 9.
RN 174: circulación alternada por obras en el kilómetro 59,2.
Luz: corte programado de 8 a 12 en el sector de Boneo, Alberti, Estrada y avenida Peñaloza.
ASSA: corte de 9 de Julio por obras desde las 9.
Colectivos: cambios en las líneas 1, 15 y 18.
ANSES: cobran jubilados y pensionados que superan la mínima, y beneficiarios de Desempleo, con DNI terminados en 8 y 9.
Qué llevar: paraguas o impermeable si vas a permanecer varias horas fuera de casa.
Qué evitar: circular a alta velocidad en zonas de obras, desvíos o durante una tormenta.
Recomendación del día: si tenés que cruzar entre Santa Fe y Santo Tomé, salí con tiempo y revisá el estado del tránsito antes de emprender el viaje.