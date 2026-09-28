Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este lunes 28 de septiembre se realizará un corte programado en un sector de la ciudad de Santa Fe.
Desde la mañana
Corte de luz programado para este lunes en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento, reemplazo de infraestructura y despeje de electroductos.
Cronograma de cortes programados
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de postes y conductores, retiro de línea y despeje de electroductos.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Boneo, Alberti, Estrada y Av. Peñaloza
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
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