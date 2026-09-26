Intervención de Bomberos

Un gato quedó atrapado en la altura en un poste y debieron cortar la luz para rescatarlo

El animal había trepado hasta lo alto de un poste del tendido eléctrico domiciliario, en la zona de Castelli y Cervera. Bomberos debieron desplegar una escalera de dos tramos para llegar hasta él, pero antes fue necesario interrumpir el suministro eléctrico por razones de seguridad.