Un operativo poco habitual obligó el sábado a la intervención conjunta de Bomberos, personal de la Brigada Ecológica y trabajadores de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en la zona de Castelli y Cervera, en el norte de la ciudad de Santa Fe.
Un gato quedó atrapado en la altura en un poste y debieron cortar la luz para rescatarlo
El animal había trepado hasta lo alto de un poste del tendido eléctrico domiciliario, en la zona de Castelli y Cervera. Bomberos debieron desplegar una escalera de dos tramos para llegar hasta él, pero antes fue necesario interrumpir el suministro eléctrico por razones de seguridad.
El protagonista del episodio fue un gato que había trepado hasta lo alto de un poste perteneciente al tendido eléctrico domiciliario y no podía regresar por sus propios medios.
El aviso fue recibido a las 10.45 y hasta el lugar se trasladó una dotación del Cuartel Zona Norte de Bomberos. Al evaluar la situación, los rescatistas determinaron que, debido a la proximidad del animal con el tendido eléctrico, era necesario interrumpir previamente el suministro para trabajar con seguridad.
Lo bajaron en forma manual
Personal de la EPE se hizo presente en el lugar y procedió al corte del suministro eléctrico. Una vez garantizada la seguridad de la maniobra, los bomberos desplegaron una escalera de dos tramos y alcanzaron al felino.
El rescate se realizó en forma manual. Finalmente, el animal fue puesto a salvo y entregado a su dueña, la señora M., quien permaneció en el lugar durante el operativo. También intervino personal de la Brigada Ecológica de la Policía.