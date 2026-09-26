Tragedia

Conmoción en Santa Fe: un joven murió tras caer desde el Puente Colgante

El episodio ocurrió durante la mañana del sábado y provocó conmoción entre las numerosas personas que se encontraban en el tradicional paseo santafesino. Personal de emergencias confirmó posteriormente el fallecimiento. Desde la justicia se iniciaron actuaciones bajo la carátula de "Investigación de muerte".