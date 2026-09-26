La mañana del sábado se vio interrumpida por una escena que provocó conmoción entre quienes a esa hora transitaban uno de los paseos más tradicionales de la ciudad de Santa Fe. Un joven de 24 años murió luego de caer desde el Puente Colgante hacia la zona de asfalto.
Conmoción en Santa Fe: un joven murió tras caer desde el Puente Colgante
El episodio ocurrió durante la mañana del sábado y provocó conmoción entre las numerosas personas que se encontraban en el tradicional paseo santafesino. Personal de emergencias confirmó posteriormente el fallecimiento. Desde la justicia se iniciaron actuaciones bajo la carátula de "Investigación de muerte".
El episodio fue reportado al sistema de emergencias 911 a las 8.53. En el primer aviso, un recurrente informó que un hombre se había arrojado desde el puente hacia la calle.
Ante la gravedad de la situación, desde la central se solicitó la presencia de una unidad policial y otra sanitaria, además de dar intervención al servicio de emergencias 107.
Minutos después, la escena quedó rodeada de patrulleros, una ambulancia y efectivos policiales. La presencia de los vehículos de emergencia generó inquietud entre las numerosas personas que se encontraban en el sector disfrutando del tradicional paseo santafesinno.
Investigacion en curso
Con el correr de los minutos se confirmó el desenlace fatal. De acuerdo con los primeros trascendidos la víctima fue identificada por el personal policial que intervino y se constató que tenía 24 años.
El informe preliminar consignó que el joven habría subido a la estructura del Puente Colgante y posteriormente se arrojó hacia el asfalto. La causa fue caratulada como "Investigación de muerte" y se informó de lo ocurrido al fiscal de turno.
Peritajes en el lugar
Al lugar también arribaron agentes de Criminalística y personal forense de la PDI, quienes llevaron adelante las tareas correspondientes para documentar la escena y reunir elementos destinados a establecer con precisión las circunstancias del episodio.
Mientras los investigadores trabajaban en el sector, la circulación de personas y la actividad habitual del paseo quedaron inevitablemente alteradas por el despliegue policial y sanitario. La imagen de patrulleros, una ambulancia y numerosos agentes alrededor del puente contrastó con el movimiento habitual de una mañana de sábado.
La investigación judicial continuará ahora con las diligencias destinadas a establecer la secuencia de los acontecimientos y las circunstancias que rodearon la muerte del joven.