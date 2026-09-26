Dos hombres, de 38 y 44 años, fueron detenidos en el marco de dos investigaciones por la presunta tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual contra menores de edad. Los procedimientos se realizaron luego de reportes enviados por una organización internacional dedicada a la protección de los derechos de niños y adolescentes.
Dos detenidos en Lomas de Zamora por distribuir imágenes de abuso sexual infantil
Dos procedimientos permitieron secuestrar una gran cantidad de dispositivos electrónicos vinculados a una investigación iniciada tras reportes del organismo internacional NCMEC.
Los operativos estuvieron a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, junto con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, encabezada por el fiscal Esteban Berriel.
La investigación
El primero de los casos se inició a partir de un reporte emitido en mayo por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). La denuncia estaba relacionada con la presunta distribución de material en el que aparecían menores de edad sometidos a situaciones de abuso sexual.
A partir de las tareas realizadas por los investigadores, se logró determinar que en un domicilio podían encontrarse elementos vinculados con la investigación. Con esa información, la Justicia autorizó un allanamiento.
Durante el procedimiento fue detenido un hombre de 38 años. Además, los efectivos secuestraron distintos dispositivos electrónicos que, según la investigación, contenían material de abuso sexual contra menores.
Entre los elementos incautados había cinco teléfonos celulares, cinco dispositivos de almacenamiento tipo pendrive, cuatro discos rígidos, una tablet, una notebook y tres tarjetas de memoria.
Otro allanamiento y una nueva detención
El segundo expediente también se originó a partir de un reporte del NCMEC, emitido durante este año. En este caso, los investigadores buscaban determinar la posible tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual contra menores por parte de un hombre de 44 años.
Con los datos reunidos durante la investigación, la fiscalía solicitó y obtuvo una orden de allanamiento. El operativo permitió detener al sospechoso y secuestrar una importante cantidad de dispositivos electrónicos que, de acuerdo con la pesquisa, también contenían material de abuso sexual contra menores.
Dispositivos secuestrados
En este segundo procedimiento fueron incautados 41 discos rígidos, cuatro teléfonos celulares y 15 dispositivos de almacenamiento tipo pendrive. También se secuestraron cuatro memorias micro SD y 246 soportes ópticos.
De esta manera, los dos allanamientos permitieron avanzar en las investigaciones iniciadas a partir de los reportes internacionales y terminaron con dos personas detenidas y una gran cantidad de dispositivos electrónicos secuestrados para ser analizados en el marco de las causas judiciales.