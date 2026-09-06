Este lunes comenzará en los tribunales de Santa Fe el segundo juicio oral realizado bajo el nuevo sistema penal juvenil de la provincia. El debate será por un homicidio ocurrido en diciembre de 2024 en el Fonavi San Jerónimo, del barrio Centenario.
Comienza el segundo juicio oral del nuevo sistema penal juvenil en Santa Fe
El debate será por un homicidio ocurrido en el Fonavi San Jerónimo, del barrio Centenario. La defensa cuestiona a tres testigos de cargo y sostiene que dos de ellos estuvieron vinculados a otros hechos delictivos.
El acusado, identificado por sus iniciales G.D.B.M., tenía 16 años al momento del hecho y actualmente tiene 18. El juicio se desarrollará desde las 8 en la Sala 1 del subsuelo de los tribunales de Santa Fe y estará a cargo del juez Leandro Lazzarini.
La acusación estará a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Ana Laura Gioria, mientras que la familia de la víctima estará representada como querellante por el abogado Luis Massot. La defensa será ejercida por el abogado Raúl Sartori.
Las audiencias testimoniales están previstas para lunes, martes y miércoles, mientras que el jueves 10 de septiembre se realizarán los alegatos finales.
El segundo juicio
El proceso constituye el segundo juicio oral de la Primera Circunscripción Judicial desde la implementación del nuevo sistema penal juvenil en el que se debate la responsabilidad de una persona que era menor de edad al momento de los hechos.
El primero se realizó a mediados de 2026 y estuvo relacionado con un caso de abuso sexual.
En esta causa, el homicidio investigado ocurrió el 11 de diciembre de 2024, cuando el acusado tenía 16 años. El hecho se produjo antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe, a mediados de 2025.
Crimen en el Fonavi
El homicidio ocurrió alrededor de las 3.30, en inmediaciones de la Manzana 2 del Fonavi San Jerónimo, en la intersección de las calles 10 de Junio e Islas Malvinas.
Según la acusación, G.D.B.M. habría interceptado a la víctima y efectuado al menos tres disparos con un arma de fuego calibre .22 largo. Dos de los proyectiles impactaron en el cuerpo del hombre, de 31 años.
Los informes médicos y la autopsia establecieron que los disparos ingresaron por la espalda y la zona lumbar y afectaron órganos vitales, entre ellos los pulmones y el corazón. La víctima murió pocos minutos después, mientras era trasladada al Hospital Cullen.
Durante la investigación se incorporaron, entre otros elementos, actas de procedimientos policiales, informes del sistema 911, peritajes balísticos y planimétricos y registros de las distintas audiencias realizadas en la causa.
La defensa contra los testigos
Uno de los principales puntos de controversia durante el debate estará relacionado con tres testimonios que, según la defensa, resultan incriminatorios para G.D.B.M.
El abogado Raúl Sartori señaló que se trata de un hermano de la víctima; otro hombre apodado como “El Chino”; y una tía de la víctima.
El defensor afirmó que los dos hombres mencionados tuvieron vinculación con otras causas penales. En el caso del hermano de la víctima, sostuvo que había estado detenido en la Unidad Penal N° 1 en relación con un homicidio ocurrido en la villa del Centenario. Respecto del otro, indicó que también había estado privado de su libertad por una serie de robos.
Sartori sostiene que los tres testimonios son falsos y que esas personas no estuvieron en el lugar del homicidio. Según explicó, la defensa ya señaló contradicciones entre las distintas declaraciones y buscará exponerlas durante el juicio.
Además, anticipó que solicitará una reconstrucción del hecho, cuya realización quedará sujeta a lo que resuelva el juez una vez que hayan declarado los testigos.
Otro de los elementos que la defensa considera relevante es el examen realizado para determinar la existencia de rastros de pólvora en el acusado. Sartori afirmó que no se encontraron componentes compatibles con residuos de disparo y que ese resultado será utilizado para cuestionar la hipótesis de la acusación.
Jornadas de testimonios
Las declaraciones testimoniales comenzarán este lunes y continuarán durante las jornadas del martes y miércoles. Una vez concluida esa etapa, las partes expondrán sus posiciones finales el jueves 10 de septiembre.
G.D.B.M. permanece privado de su libertad desde diciembre de 2024. De acuerdo con lo señalado por su defensor, su madre lo presentó ante la Justicia poco después del hecho y el adolescente permaneció desde entonces a disposición del sistema judicial.