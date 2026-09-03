Santa Fe

La Cámara revocó la libertad de una de las policías imputadas por la muerte de Mauro González

El juez Jorge Andrés ordenó la prisión preventiva de Sabrina Petitón. En la misma resolución confirmó la cautelar impuesta a otro uniformado, también señalado como coautor de la “tortura seguida de muerte” impartida a la víctima.