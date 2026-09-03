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Maximiliano Pullaro
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Operativo nocturno

Dos mujeres fueron halladas con drones tras perderse en una zona rural de Mendoza

La intervención de la Policía permitió determinar desde el aire el punto exacto donde se encontraban las ciudadanas y facilitar el desplazamiento de los efectivos hasta un sector de difícil acceso.

Los efectivos lograron llegar hasta el lugar y asistir a las mujeres.Los efectivos lograron llegar hasta el lugar y asistir a las mujeres.
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La Policía de Mendoza desplegó un operativo de búsqueda en la zona de Salto Colorado, en Los Reyunos, luego de que dos mujeres se extraviaran en el lugar. La intervención de la Unidad Aérea No Tripulada (VANT) permitió ampliar el radio de rastreo y localizar a ambas.

El Centro Estratégico de Operaciones (CEO) recibió el pedido de asistencia alrededor de las 21 del miércoles. A partir de ese momento, personal de la VANT se trasladó hasta el sector y puso en funcionamiento los drones para realizar una búsqueda aérea.

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La utilización de estos dispositivos fue determinante para avanzar sobre un área de difícil acceso y obtener una ubicación precisa de las mujeres.

A 3.000 metros de su camioneta

Durante el rastrillaje, los efectivos lograron divisar a las ciudadanas aproximadamente 3.000 metros hacia el este del sitio donde habían dejado estacionada su camioneta.

La tecnología aérea fue clave para ubicar a las ciudadanas.La tecnología aérea fue clave para ubicar a las ciudadanas.

El hallazgo permitió orientar el operativo hacia el punto en el que se encontraban y avanzar con las tareas para ayudarlas a regresar.

Los drones también ayudaron al rescate

Además de permitir la localización desde el aire, los dispositivos fueron utilizados para iluminar y guiar al personal de la subcomisaría Villa 25 de Mayo.

La Policía desplegó un importante operativo de búsqueda nocturna.La Policía desplegó un importante operativo de búsqueda nocturna.

Con ese apoyo, los efectivos pudieron desplazarse hasta el lugar donde estaban las mujeres y facilitar su regreso, completando el operativo de rescate.

La intervención de la tecnología aérea resultó clave para localizar a las dos ciudadanas en un sector de difícil acceso y permitir que el personal policial pudiera llegar hasta ellas.

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