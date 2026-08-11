Un hombre fue detenido en Mariano Acosta, partido de Merlo, acusado de haberle robado a tres mujeres durante un encuentro en un departamento del barrio porteño de Retiro. Según la investigación, el sospechoso había contactado a las víctimas a través de una aplicación de citas y, una vez dentro del inmueble, las habría amenazado con un arma blanca.
Detuvieron a un “viudo negro” que les robó a tres mujeres en Retiro
El sospechoso habría conocido a las víctimas mediante una plataforma de citas y, según la investigación, las intimidó con un arma blanca dentro de un departamento.
El hecho ocurrió en un departamento ubicado en Suipacha al 900. Tras la denuncia de las damnificadas, efectivos de la División Investigaciones Comunales 1 Norte comenzaron una investigación para identificar y localizar al acusado.
El encuentro que terminó en robo
De acuerdo con la información policial, el sospechoso se reunió con las tres mujeres después de establecer contacto mediante una aplicación de citas.
Una vez que ingresó al departamento, las habría amenazado con un arma blanca y les sustrajo dinero y distintos objetos de valor. Luego del robo, el hombre escapó del lugar.
Las víctimas realizaron la denuncia y aportaron información que permitió avanzar con las tareas investigativas.
Cómo lograron localizar al sospechoso
Los investigadores analizaron imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de los datos proporcionados por las mujeres que denunciaron el hecho.
A partir de esas tareas, los efectivos lograron identificar el lugar donde se encontraría el acusado: un domicilio situado en Mariano Acosta, en el partido de Merlo.
Con una orden judicial, los policías realizaron un allanamiento en la vivienda para avanzar con la investigación.
Qué encontraron durante el allanamiento
Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una campera que, según las características aportadas por las damnificadas, habría sido utilizada por el sospechoso durante el robo.
El allanamiento fue realizado por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 35, a cargo de Osvaldo Rappa, ante la Secretaría 120 de Guillermo Martínez Farré.
Luego del procedimiento, el magistrado interviniente dispuso el traslado del detenido y el secuestro de la prenda encontrada, que quedó vinculada a la investigación.