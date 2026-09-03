En la mañana de este jueves 3 de septiembre fueron hallados dos cuerpos calcinados dentro de un auto incendiado, en la llamada Bajada del Espinillo, ubicada al este de Villa Gobernador Gálvez, en el departamento Rosario de la provincia de Santa Fe.
Villa Gobernador Gálvez: hallaron dos cuerpos dentro de un auto incendiado
Los cadáveres fueron encontrados en la mañana de este jueves 3 de septiembre en la Bajada del Espinillo. Buscan a una tercera persona que se habría arrojado al río Paraná.
Fuentes policiales señalaron que se llegó al lugar luego de recibir al menos un llamado al 911 en el cual se indicaba que se vio a una persona arrojándose al río Paraná en esa zona y que no había salido a la superficie.
Pero cuando llegó personal policial, vio un automóvil marca Chevrolet Corsa incendiado, con dos cuerpos en su interior. Un rato más tarde llegó una dotación de Bomberos Voluntarios, que sofocó las llamas.
Las víctimas todavía no fueron identificadas; según las primeras observaciones, se trataría de un hombre y una mujer.
Además, en un principio se indicó que personal de Prefectura Naval buscaba en el río al hombre que, según el llamado recibido al 911, se había arrojado a las aguas del Paraná. Pero luego, en base a testimonios de pescadores que llegaron al lugar cuando el auto se estaba incendiando, mencionaron que un hombre se había arrojado al río y que luego fue sacado con la ayuda de un pescador. Pero después el hombre se metió en el auto que se estaba prendiendo fuego, manifestando que no quería que lo ayuden.
Voceros del Ministerio de Justicia y Seguridad indicaron que la principal hipótesis se investiga en el marco de un femicidio seguido de suicidio y que cuando se confirme la identidad de la víctima, se establecerá si existían denuncias por violencia de género.
La investigación está a cargo de la fiscal Noelia Navone, de la unidad de violencias altamente lesivas del Ministerio Público de la Acusación.