La Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe llevaron adelante dos procedimientos en barrio Empalme Graneros de la ciudad de Rosario, en los cuales tres personas fueron puestas a disposición judicial y se secuestraron múltiples armas de fuego y municiones, además de insignias, distintivos, gorras, cascos metálicos, bayonetas y una caja con simbología nazi, entre otros elementos de interés para la causa.
Allanamiento en Rosario: encontraron un arsenal de armas y objetos de simbología nazi
Los procedimientos se realizaron en barrio Empalme Graneros, tras los cuales dos hombres y una mujer fueron puestos a disposición judicial. Secuestraron múltiples armas de fuego y municiones. También insignias y distintivos del nazismo, picana y hasta un detonador para explosivos.
Como resultado del procedimiento, personal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (Uval) de la PDI también secuestró tres teléfonos celulares, cinco carabinas, siete armas cortas, tres pistolones, una picana, un recipiente con pólvora y una importante cantidad de municiones de distintos calibres.
Entre los elementos incautados se contabilizaron 100 cartuchos calibre 22; 74 cartuchos calibre 380; 42 cartuchos calibre 11.25; y 27 cartuchos calibre 24; además de municiones calibre 7.62; cartuchos de fogueo, municiones de grueso calibre y otros cartuchos de interés para la investigación.
Asimismo, se procedió al secuestro de un un sable, un periscopio, objetos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Argentinas y un detonador para explosivos de fabricación estadounidense. Todo el material incautado quedó sujeto a las pericias correspondientes.
En el marco de las medidas -llevadas a cabo en domicilios de calles Génova al 2300 y Juan B. Justo a la misma altura- tres personas fueron trasladadas a sede de la Policía de Investigaciones para su correcta identificación: Sandra Valeria L. de 47 años, José Nahuel N. (20), y Hernán Ezequiel L. (18).
Si bien el procedimiento fue realizado el pasado 20 de agosto, las actuaciones pasaron posteriormente a la órbita del fuero federal, desde donde este martes se elevó la autorización de la difusión pública del resultado de las diligencias.