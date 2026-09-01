Operativo policial

Allanamiento en Rosario: encontraron un arsenal de armas y objetos de simbología nazi

Los procedimientos se realizaron en barrio Empalme Graneros, tras los cuales dos hombres y una mujer fueron puestos a disposición judicial. Secuestraron múltiples armas de fuego y municiones. También insignias y distintivos del nazismo, picana y hasta un detonador para explosivos.