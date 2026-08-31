Ocurrió en diciembre de 2023

Cuatro años de prisión para uno de los protagonistas de una balacera entre bandas en Santa Fe

Franco Matías Duarte fue condenado por su participación en un enfrentamiento armado entre grupos delictivos antagónicos ocurrido en diciembre de 2023, en el norte de la ciudad de Santa Fe. Durante el tiroteo, un vendedor ambulante que se encontraba trabajando recibió un disparo en una pierna y necesitó cuatro meses de muletas para recuperarse.