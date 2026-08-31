Un hombre de 26 años identificado como Franco Duarte fue condenado a cumplir cuatro años de prisión por haber participado en un enfrentamiento armado entre grupos delictivos antagónicos en el marco del cual resultó herido un vendedor ambulante que casualmente estaba en el lugar.
Cuatro años de prisión para uno de los protagonistas de una balacera entre bandas en Santa Fe
Franco Matías Duarte fue condenado por su participación en un enfrentamiento armado entre grupos delictivos antagónicos ocurrido en diciembre de 2023, en el norte de la ciudad de Santa Fe. Durante el tiroteo, un vendedor ambulante que se encontraba trabajando recibió un disparo en una pierna y necesitó cuatro meses de muletas para recuperarse.
El ilícito fue cometido minutos antes de las 19:00 del miércoles 27 de diciembre de 2023 en inmediaciones de Estanislao Zeballos y Tercer Pasaje de la ciudad de Santa Fe.
La sentencia a Duarte fue impuesta por la jueza Susana Luna en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se llevó a cabo en los tribunales de la capital provincial. La fiscal del MPA a cargo de la investigación de los ilícitos es María Laura Urquiza.
Tres hombres
En la audiencia del juicio, la funcionaria del MPA sostuvo que “a raíz de disputas territoriales en la zona norte de la ciudad, Duarte y otros dos hombres –que ya fueron condenados– se enfrentaron con una persona que integraba una banda antagónica”.
En tal sentido, precisó que “utilizaron armas de fuego con las que realizaron múltiples disparos en la vía pública”, y agregó que “uno de los proyectiles impactó en la pierna izquierda de un vendedor ambulante que estaba trabajando en el lugar”.
“La víctima resultó con una herida que si bien no puso en peligro su vida, sí fue de gravedad y le demandó un tiempo prolongado de curación que le exigió la utilización de muletas durante cuatro meses”, detalló Urquiza.
La fiscal del MPA sostuvo que “si bien no fue posible determinar cuál de los condenados intervinientes en el enfrentamiento realizó concretamente el disparo que lesionó a la víctima, sí pudimos acreditar la participación activa de los tres hombres condenados”.
Condenados
Los otros dos hombres que ya fueron condenados por el mismo hecho ilícito son Fernando Miguel Romero de 27 años y Facundo Duarte (primero de Franco) de 25. A ambos se les impusieron cinco años de prisión también por la coautoría del delito de lesiones dolosas graves en riña agravadas por la utilización de armas de fuego.
Además, Romero también fue condenado como autor de una tentativa de robo calificado por la intervención de un menor de edad.
En cuanto al hombre con el que se enfrentaron, sus iniciales son APL. La fiscal Urquiza subrayó que “si bien estuvo prófugo, se libró la correspondiente orden de captura, se hicieron múltiples diligencias, fue detenido, se lo imputó y actualmente está en prisión preventiva”.
Armas de fuego
Los tres hombres condenados fueron detenidos en el lugar a raíz de que vecinos llamaron al 911 para dar cuenta de lo que estaba ocurriendo.
“Los condenados ingresaron al patio de una vivienda en la que dejaron un pistola calibre 9 milímetros con un cartucho en su recámara y con un cargador colocado con 12 cartuchos intactos, y un arma de fabricación casera con un cartucho calibre 12 en su interior”, subrayó Urquiza.
“El personal policial que llegó al lugar detuvo a los tres hombres, secuestró las dos armas de fuego y también secuestró siete cartuchos calibre 12 intactos que estaban en una riñonera, 12 cartuchos calibre 9 milímetros del interior de una media y ocho cartuchos calibre 22 intactos que estaban en el patio de la casa en la que dejaron las armas antes de intentar escapar”, enumeró la fiscal.
Culpabilidad
Duarte reconoció expresamente su culpabilidad en el ilícito atribuido por la Fiscalía. Además, junto con su abogado defensor, expresaron su conformidad con los hechos imputados, la calificación legal, la pena solicitada y el procedimiento abreviado.
La víctima, por su parte, fue informada y también manifestó estar de acuerdo con lo resuelto.