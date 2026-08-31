En el rulo de Cilsa

Choque entre una camioneta y un auto dejó seis personas heridas en la ciudad de Santa Fe

El accidente ocurrió durante la noche en la avenida de Circunvalación, a la altura del puente sobre calle Intendente Irigoyen. Bomberos debieron utilizar herramientas hidráulicas para rescatar al conductor de uno de los vehículos.