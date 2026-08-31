Un accidente de tránsito ocurrido durante la noche en la ciudad de Santa Fe, sobre la avenida de Circunvalación, a la altura del puente sobre calle Intendente Irigoyen, dejó seis personas heridas y demandó la intervención de bomberos y personal sanitario.
Choque entre una camioneta y un auto dejó seis personas heridas en la ciudad de Santa Fe
El accidente ocurrió durante la noche en la avenida de Circunvalación, a la altura del puente sobre calle Intendente Irigoyen. Bomberos debieron utilizar herramientas hidráulicas para rescatar al conductor de uno de los vehículos.
El siniestro involucró una camioneta Volkswagen Amarok, en la que viajaban un hombre de 36 años y una mujer de 33, y un automóvil Fiat Cronos ocupado por cinco personas: tres adultos, dos jóvenes de 21 y 20 años y una adolescente de 14.
Al arribar al lugar, los equipos de emergencia encontraron a los ocupantes de la camioneta fuera del vehículo. La mujer presentaba politraumatismos en distintas partes del cuerpo y recibió asistencia médica.
En el Fiat Cronos, en tanto, cuatro de los ocupantes también se encontraban fuera del rodado y presentaban politraumatismos. El conductor, de 52 años, había quedado atrapado en el habitáculo y no podía salir por sus propios medios.
Rescate con herramientas hidráulicas
Ante esta situación, los bomberos trabajaron para liberar al conductor. Para realizar la extracción fue necesario utilizar herramientas hidráulicas. Además, le colocaron un cuello cervical y emplearon una tabla espinal para garantizar una maniobra segura.
Mientras se desarrollaban las tareas de rescate, el personal bomberil también realizó acciones preventivas para evitar un eventual incendio. Entre ellas, procedió al corte de la energía eléctrica de los vehículos involucrados.
Poco después llegaron al lugar dos unidades sanitarias del servicio 107 SIES y una ambulancia de la empresa Trasmed. Los profesionales evaluaron y asistieron a las personas lesionadas y posteriormente dispusieron su traslado al Hospital José María Cullen para una evaluación médica.
Intervino personal policial
Una vez finalizadas las tareas de extracción, asistencia y prevención, la zona quedó en condiciones de seguridad y las actuaciones quedaron a cargo de personal de la Policía de Acción Táctica (PAT), junto con efectivos del Comando.
Los vehículos involucrados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se procuran establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.
El operativo finalizó alrededor de las 00.10, según el parte de intervención.