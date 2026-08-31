Aristóbulo del Valle y French

Cuatro aprehendidos por hacer "picadas" con automóviles en la zona norte

La intervención policial comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre dos automóviles realizando picadas. Los vehículos fueron interceptados en Aristóbulo del Valle y Callejón Funes y cuatro de sus ocupantes quedaron detenidos luego de un episodio de resistencia a la autoridad.