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Aristóbulo del Valle y French

Cuatro aprehendidos por hacer "picadas" con automóviles en la zona norte

La intervención policial comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre dos automóviles realizando picadas. Los vehículos fueron interceptados en Aristóbulo del Valle y Callejón Funes y cuatro de sus ocupantes quedaron detenidos luego de un episodio de resistencia a la autoridad.

Los involucrados quedaron alojados en sede policial. Foto: GentilezaLos involucrados quedaron alojados en sede policial. Foto: Gentileza
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En circunstancias en que personal del Comando Radioeléctrico perteneciente a la Unidad Regional I se encontraba de patrullaje preventivo, fueron comisionados por la Central 911 debido a que dos automóviles protagonizaban picadas en zona de Aristóbulo del Valle y French.

Por tal motivo, se dirigieron al lugar, y al arribar, lograron visualizar a dichos rodados. Seguidamente, y a raíz de ello, se logró detener la marcha de los mismos en Aristóbulo del Valle y Callejón Funes.

detenidos picadas en A. del Valle y FrenchUno de los vehículos que fue secuestrado. Foto: Gentileza

Posteriormente, debido a que los ocupantes opusieron resistencia al accionar policial, se procedió a la aprehensión de tres hombres de entre 19 y 23 años aproximadamente y una mujer de 21 años.

A continuación, se procedió al traslado de los mismos en calidad de aprehendidos a la Comisaría 8° perteneciente a la Unidad Regional I, como así también al secuestro de aproximadamente dos automóviles. Se le dio intervención a la Fiscalía en turno.

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