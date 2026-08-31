Sobre la Ruta Nacional 168

Santa Fe: una disputa por puestos de frutillas terminó a los tiros y dejó dos heridos

El enfrentamiento ocurrió este domingo por la tarde, a la altura del kilómetro 480, en inmediaciones del exatracadero de la balsa. Un hombre de 40 años quedó internado en terapia intensiva y una mujer de 28 sufrió una herida en una mano. Hay un detenido y otro involucrado es buscado.