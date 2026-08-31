Una disputa por la ubicación de puestos de venta de frutillas terminó este domingo por la tarde en un violento enfrentamiento sobre la Ruta Nacional 168, a la altura del kilómetro 480, en inmediaciones del exatracadero de la balsa.
Santa Fe: una disputa por puestos de frutillas terminó a los tiros y dejó dos heridos
El enfrentamiento ocurrió este domingo por la tarde, a la altura del kilómetro 480, en inmediaciones del exatracadero de la balsa. Un hombre de 40 años quedó internado en terapia intensiva y una mujer de 28 sufrió una herida en una mano. Hay un detenido y otro involucrado es buscado.
El episodio se inició, según las primeras actuaciones policiales, a partir de una discusión entre vendedores que ya se encontraban instalados en el sector y otras personas que habían colocado recientemente un puesto de venta. Durante el mediodía, estos últimos habrían sido intimados a retirarse y posteriormente trasladaron el puesto hacia la banquina del sentido hacia Santa Fe.
Horas después se produjo una nueva discusión entre las personas involucradas. La situación fue subiendo de tono hasta derivar en un enfrentamiento entre varias personas y, cerca de las 17.15, se habrían efectuado varios disparos de arma de fuego.
Dos personas heridas
Como consecuencia de la balacera, un hombre de 40 años recibió dos impactos de proyectil. Uno de ellos ingresó y salió por la zona de la rodilla izquierda, mientras que el segundo impactó en la cadera derecha y quedó alojado en su cuerpo.
El herido fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen por personal del Comando Radioeléctrico de la Costa. Allí fue sometido a una intervención quirúrgica y, debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva.
Durante el mismo enfrentamiento también resultó herida una mujer de 28 años, quien recibió un disparo en la mano izquierda. Los médicos determinaron que se encontraba fuera de peligro.
Un detenido y otro buscado
Tras la intervención de los efectivos policiales, un hombre de 44 años fue aprehendido. De acuerdo con las actuaciones, esta persona había sido retenida y golpeada por un grupo que permanecía en el lugar. Ante esa situación, los agentes intervinieron y procedieron a trasladarlo.
En paralelo, otro hombre permanece prófugo y es buscado por la Policía en el marco de la investigación.
La causa también incorporó a otras personas que estuvieron involucradas en el altercado. Una mujer de 42 años se presentó posteriormente en una dependencia policial y manifestó haber sido víctima de agresiones físicas durante el enfrentamiento. Además, una joven de 23 años quedó incorporada a las actuaciones.
Ahora los investigadores buscan determinar cuál fue el rol que tuvo cada una de las personas que participaron del episodio y establecer quiénes efectuaron los disparos.
Intervención de la PDI
El procedimiento inicial estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa y de la Subcomisaría 6ª, que acudieron ante la situación registrada sobre la Ruta Nacional 168 y realizaron las primeras diligencias.
Posteriormente, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en el lugar para llevar adelante las pericias y reunir elementos que permitan reconstruir la secuencia del enfrentamiento.
La causa fue caratulada como “lesiones graves y leves calificadas por el uso de arma de fuego y abuso de arma” y quedó bajo la intervención de la Fiscalía.
La investigación continúa para establecer cómo se desencadenó la disputa, quiénes realizaron los disparos y las responsabilidades que podrían corresponderle a cada uno de los involucrados.