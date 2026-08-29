Tres conductores quedaron a disposición de las autoridades, tras comprobarse que tenían alcohol en sangre durante una serie de operativos preventivos realizados por la Dirección General Guardia Provincial en distintos puntos del territorio santafesino.
Tres motociclistas y un automovilista circulaban alcoholizados en rutas de Santa Fe
Uno de los conductores sancionados, un motociclista, tenía 2,28 gramos de alcohol por litro de sangre. Estaba completamente borracho al toparse con los uniformados.
El caso más grave se registró en la Ruta Provincial Nº 40, a la altura del kilómetro 0,05.
Allí, agentes de la Unidad Operativa Regional 1 (Reconquista) interceptaron una motocicleta cuyo conductor tenía 2,28 gramos de alcohol por litro de sangre al ser sometido al test.
Ante esta infracción crítica, los efectivos redactaron el acta correspondiente y trasladaron el vehículo al corralón municipal reconquistense.
Otros
Los demás procedimientos desplegados en el territorio provincial arrojaron los siguientes resultados:
* Ruta Provincial Nº 1 (Km 14): personal de la Brigada Motorizada Zona Centro Norte detuvo a otro motociclista que circulaba con 1,29 g/l de alcohol en sangre. Se procedió al labrado del acta de infracción, la retención preventiva de su licencia de conducir y el traslado del rodado al corralón de San José del Rincón.
* Ruta Provincial Nº 39 (Colonia Dolores): en un operativo a cargo de la Unidad Operativa Regional 7 (San Javier), en el que se fiscalizaron ocho vehículos y diez personas, se detectó al conductor de una camioneta pick up con 0,70 g/l de alcoholemia.
En el mismo puesto se registró un caso positivo no sancionable (0,10 g/l), se emitieron dos actas de infracción y se retiró una licencia por estar vencida.
Prevenir
Las autoridades recordaron la importancia de no consumir alcohol al momento de ponerse al volante para evitar maniobras de alto riesgo y garantizar la seguridad vial en los corredores provinciales.