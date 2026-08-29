#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Santa Fe

Un incendio afectó una casa en zona de pasillos y puso en riesgo a viviendas vecinas en barrio Pompeya

Una dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores se hizo presente en el lugar. No hubo víctimas que lamentar, pero sí importantes daños materiales.

El incendio se dio en una zona de pasillos. Foto: El LitoralEl incendio se dio en una zona de pasillos. Foto: El Litoral
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un incendio se desató durante la madrugada de este sábado en una de las viviendas de un pasillo de barrio Pompeya, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

Las llamas destruyeron el precario inmueble y llevaron peligro a las casas linderas, en la manzana comprendida entre calles Pavón y Larrea, y entre Roque Sáenz Peña y avenida Peñaloza.

Una dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores de la Unidad Regional I trabajó en el lugar, luego del pedido de auxilio de vecinos.

El inmueble afectado era de 5 x 4 metros, estaba sobre un pasillo ubicado en la cuadra de calle Roque Sáenz Peña al 7800, y se componía de dos ambientes (dormitorio y cocina), más el baño.

Tanto el techo como las paredes habían sido construidas con chapas de zinc, con tirantes de madera. El piso era de tierra y los cables de electricidad estaban colocados de manera aérea.

Incendio. Bomberos. Una dotación extinguió las llamas antes de que alancen a viviendas linderas. Foto: El LitoralUna dotación extinguió las llamas antes de que alancen a viviendas linderas. Foto: El Litoral

Balance

Los daños en el interior fueron totales, tanto en la estructura como en el contenido.

Personal del Comando Radioeléctrico prestó colaboración durante el operativo.

Bomberos. Incendio. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. Foto: El LitoralAfortunadamente no hubo víctimas que lamentar. Foto: El Litoral

Afortunadamente, el incidente no afectó la salud de ninguna persona.

Según las primeras versiones, se trataría de un hecho accidental.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Bomberos
Santa Fe
Santa Fe Policiales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro