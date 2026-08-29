Un incendio se desató durante la madrugada de este sábado en una de las viviendas de un pasillo de barrio Pompeya, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Un incendio afectó una casa en zona de pasillos y puso en riesgo a viviendas vecinas en barrio Pompeya
Una dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores se hizo presente en el lugar. No hubo víctimas que lamentar, pero sí importantes daños materiales.
Las llamas destruyeron el precario inmueble y llevaron peligro a las casas linderas, en la manzana comprendida entre calles Pavón y Larrea, y entre Roque Sáenz Peña y avenida Peñaloza.
Una dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores de la Unidad Regional I trabajó en el lugar, luego del pedido de auxilio de vecinos.
El inmueble afectado era de 5 x 4 metros, estaba sobre un pasillo ubicado en la cuadra de calle Roque Sáenz Peña al 7800, y se componía de dos ambientes (dormitorio y cocina), más el baño.
Tanto el techo como las paredes habían sido construidas con chapas de zinc, con tirantes de madera. El piso era de tierra y los cables de electricidad estaban colocados de manera aérea.
Balance
Los daños en el interior fueron totales, tanto en la estructura como en el contenido.
Personal del Comando Radioeléctrico prestó colaboración durante el operativo.
Afortunadamente, el incidente no afectó la salud de ninguna persona.
Según las primeras versiones, se trataría de un hecho accidental.