Un hombre de 24 años, identificado por sus iniciales E.D.A., fue condenado a siete años y seis meses de prisión por haber abusado sexualmente de una adolescente en la localidad de Cayastá, departamento Garay. La resolución fue dictada por el juez Leandro Lazzarini tras la finalización de un juicio oral llevado a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Condenaron a un joven que abusó de una adolescente en Cayastá
Fue sentenciado a una pena de siete años y medio de prisión. El ataque ocurrió a mediados de junio de 2024, en un descampado de la mencionada localidad del departamento santafesino de Garay.
Las fiscales Natalia Giordano y Agostina Aimi representaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el debate y expresaron su conformidad con el fallo al destacar la valoración de las pruebas presentadas para dar por acreditado el delito.
Ardid
El hecho ocurrió la noche del sábado 15 de junio de 2024, cuando tanto la víctima como el agresor coincidieron en una fiesta en un club de Cayastá.
Al finalizar el evento, el joven ofreció trasladar a la adolescente a su domicilio en motocicleta.
Sin embargo, durante el trayecto alteró el recorrido y se dirigió hacia un descampado de la zona, donde consumó el ataque sexual a pesar de la resistencia, la falta de consentimiento y los pedidos de auxilio de la víctima.
Identidad
La investigación penal se inició semanas después, luego de que la menor pudiera relatar lo sucedido en su entorno escolar, lo que derivó en la denuncia correspondiente y en su posterior declaración en cámara Gesell.
El tribunal impuso la pena al acusado tras hallarlo culpable como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal.
Las autoridades omitieron la identidad completa del condenado para resguardar el derecho a la intimidad y evitar la revictimización de la joven.