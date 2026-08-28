El crimen de la bolsa

25 años de prisión por el descuartizamiento que conmocionó a un barrio de Santa Fe

Jésica Sosa fue condenada por matar a un hombre de 70 años, desmembrar e intentar quemar su cuerpo y finalmente abandonar parte de los restos en la Plaza Escalante. El caso comenzó con el hallazgo de una bolsa de consorcio que una vecina encontró mientras paseaba a su perro.