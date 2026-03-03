Apareció en la Plaza Escalante

Extendieron la prisión de la mujer acusada de haber descuartizado a su pareja en la ciudad de Santa Fe

La justicia santafesina dispuso que la mujer acusada de asesinar y descuartizar a su pareja en febrero de 2024 continúe detenida por un año más. La fiscalía aguarda peritajes genéticos