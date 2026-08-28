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Detuvieron a un hombre por el crimen de Mercedes Uviedo en Santa Rosa de Lima

La mujer fue asesinada de un balazo en el abdomen durante la noche del jueves. El sospechoso se presentó en sede policial con su abogado y quedó a disposición de la Policía de Investigaciones.

Personal de Homicidios de la PDI arrestó al sospchoso. Foto: El LitoralPersonal de Homicidios de la PDI arrestó al sospchoso. Foto: El Litoral
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Mercedes Evangelina Uviedo tenía 47 años y fue asesinada de un balazo en la panza, durante un violento episodio ocurrido en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, cuando comenzaba la noche del jueves. Mientras se realizaban las primeras averiguaciones, un hombre que habría participado en el hecho se presentó este viernes en sede policial y quedó detenido.

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El sospechoso tiene 28 años y quedó en la mira de los detectives luego de medidas de rigor ordenadas por la fiscal que encabeza la investigación, la doctora Natalia Giordano, de la Unidad de Femicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Balacera

La víctima fue atacada en la cuadra de Arenales al 2200, muy cerca de la esquina con calle Mendoza, en barrio Santa Rosa de Lima.

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Eran aproximadamente las 20.30 cuando vecinos comenzaron a llamar a la Central de Emergencias 911 porque se escuchaban detonaciones de arma de fuego en el lugar.

En esas circunstancias, Uviedo fue alcanzada por un proyectil en la zona abdominal. El plomo causó graves lesiones internas.

La mujer fue trasladada de urgencia por una ambulancia al Hospital José María Cullen, donde fue asistida e intervenida quirúrgicamente, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Ella falleció en el quirófano, aproximadamente a las 22.

Sospecha

Con el fallecimiento, la causa fue inicialmente puesta en manos de la fiscal Vivian Galeano, que dispuso la intervención de la Brigada de Femicidios y ordenó, entre otras medidas, entrevistas a posibles testigos.

Algunas versiones señalan que la balacera podría estar relacionada con la venta y el consumo de estupefacientes.

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