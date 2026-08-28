Investigación penal

Armas, falsas denuncias y préstamos cruzados: dos presos por abastecer al mercado negro en Santa Fe

La fiscalía sostiene que adquirían pistolas como legítimos usuarios para luego desviarlas. Uno admitió haber mentido para favorecer a otro detenido, mientras que el otro reconoció haber prestado un arma y relató un pedido para transferir otras dos. La justicia ordenó la prisión preventiva por 30 días para ambos.