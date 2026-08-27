Ciudad de Santa Fe

“¡Que salga ese cobarde que se está comiendo a mi mujer!”, la amenaza que terminó en una balacera

Un hombre de 42 años, sospechando una infidelidad, emprendió a tiros contra un caserío de la zona norte el domingo pasado, donde los vecinos aseguran que se oyeron entre 30 y 40 disparos. Para el juez que dispuso la prisión preventiva, recurrió a “las formas más violentas para dirimir un conflicto personal como una infidelidad”