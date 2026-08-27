Le imputaron haber robado 33.000 dólares y dos celulares de un departamento en la ciudad de Esperanza, mientras estaba vigente una prohibición judicial de ingresar a dicha localidad porque a finales de 2025 había sustraído allí 120.000 dólares de una casa. Dice ser inimputable.
Acusado de robarle 33.000 dólares al hijo del Chino Maidana dice que es inimputable
“Grillito” se hizo conocido a finales del año pasado cuando fue detenido por el robo de 120.000 dólares y terminó condenado. Ahora, ante la nueva imputación, su defensa reclama que se analice su estado de salud mental.
Fabio Cerf, alias "Grillito", compareció este jueves a los tribunales de la ciudad de Santa Fe para discutir su situación de salud mental. Ante el juez penal Lisandro Aguirre, el defensor Iván Carrión cuestionó la capacidad de su cliente para afrontar un proceso judicial y solicitó la realización de una serie de medidas.
Cerf quedó en prisión preventiva luego de que el fiscal Alejandro Benítez le atribuyera los delitos de “robo” e “incumplimiento de mandato judicial”, por el hecho ocurrido la madrugada del 5 de julio en el departamento donde residía el hijo de Marcos “Chino” Maidana, el boxeador dos veces campeón del mundo.
33.000 dólares y 2 teléfonos
De acuerdo con la atribución delictiva, “Grillito” vulneró una restricción de ingreso a la localidad de Esperanza que pesaba sobre él tras una condena previa y penetró por la fuerza un complejo de departamentos de calle Cullen al 1300 de Esperanza.
Tras violentar una puerta ventana de la planta alta, ingresó al departamento de “Rufus” Maidana, de donde sustrajo 33.000 dólares que se encontraban guardados en un mueble y dos teléfonos celulares marca iPhone 17 Pro Max nuevos en sus cajas.
Tras el golpe, se dio a la fuga en un automóvil Chevrolet Cruze por la Ruta Provincial 6, en dirección al sur de la provincia.
Robo previo
El asalto no solo constituyó un nuevo delito contra la propiedad, sino también una flagrante desobediencia judicial. Sobre “Grillito” regía una prohibición de ingresar a la ciudad de Esperanza, dictada el 22 de noviembre de 2025. Aquella regla de conducta formaba parte de una condena a 3 años de prisión condicional que se le había impuesto como autor de otro millonario robo en la misma ciudad.
Ese golpe se había cometido el 1 de noviembre de 2025 en un local de venta de teléfonos celulares ubicado sobre la avenida Avellaneda al 1200, de donde huyó con un botín de 30 millones de pesos, 120.000 dólares y siete teléfonos de alta gama.
En aquella oportunidad, durante el tiempo en que se mantuvo prófugo, Cerf compró dos automóviles -un Chevrolet Cruze y un Toyota Corolla- que registró a nombre de familiares y frecuentó el casino de Santa Fe.
Finalmente, tras ser atrapado por la Policía de Investigaciones (PDI), aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado, devolvió el dinero remanente que no había sido secuestrado por las autoridades y consintió el decomiso de los autos adquiridos con el botín.
El debate sobre la salud mental
La audiencia de este jueves puso bajo la lupa las condiciones psicofísicas de “Grillito”. El imputado expresó padecer intensos dolores de cabeza e insomnio, y su defensa cuestionó su capacidad de afrontar el proceso judicial y comprender la criminalidad de sus actos.
Esto llevó al juez Aguirre a ordenar que el psiquiatra del establecimiento penitenciario le suministre de inmediato la atención y medicación adecuada para paliar sus dolencias, así como las supuestas alucinaciones referidas.
También se expuso el informe del psicólogo forense de la defensa, quien tras participar en una entrevista clínica describió fallas severas en la memoria del acusado, desorganización, ideaciones suicidas recurrentes, un duelo patológico angustiante asociado a una mascota a la que vincula emocionalmente como a un hijo, y manifestaciones de "ver sombras", lo que sugeriría un desequilibrio mental.
Ante este complejo escenario y la solicitud del fiscal Alejandro Benítez de realizar una junta médica, el juez Aguirre ordenó que “Grillito” sea trasladado de urgencia al Hospital Mira y López para que profesionales determinen si requiere una internación de tipo psiquiátrico por "riesgo cierto e inminente para sí o para terceros".
El magistrado ofició a la Junta de Salud Mental para que efectúe un examen científico interdisciplinario. Deberá determinar si el imputado posee aptitud mental para estar en juicio o si requiere apoyos, además de pronunciarse sobre si al momento de cometer el ilícito padecía alguna alteración de sus facultades que le impidiera comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones.