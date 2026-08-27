Esperanza

Acusado de robarle 33.000 dólares al hijo del Chino Maidana dice que es inimputable

“Grillito” se hizo conocido a finales del año pasado cuando fue detenido por el robo de 120.000 dólares y terminó condenado. Ahora, ante la nueva imputación, su defensa reclama que se analice su estado de salud mental.