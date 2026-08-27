Un joven de 26 años, conocido como Jota Jota o Juancito, fue atacado a tiros en la noche del miércoles 26 de agosto en una calle de barrio Itatí, en la zona sudoeste de Rosario, y falleció en el hospital de emergencias. Estuvo vinculado a la barrabrava de Rosario Central. Es el sexto crimen que se registra en el octavo mes del año en el departamento Rosario.
Rosario: asesinaron a tiros a un joven en barrio Itatí
La víctima, de 26 años, recibió varios disparos poco antes de la medianoche del miércoles 26 y falleció en el hospital de emergencias. Estuvo vinculado a la barrabrava de Rosario Central.
Poco después de las 23 se recibieron varios llamados al 911 indicando que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y que había al menos una persona herida en calle Garibaldi al 2400, entre Santiago y Pueyrredón.
Un rato más tarde llegó personal policial, pero la víctima había sido llevada en un auto particular hasta el hospital de emergencias. En ese sector de barrio Itatí, los uniformados hallaron al menos 5 vainas servidas y manchas de sangre en la calle.
En tanto, a la guardia del Heca ingresó el joven de 26 años, sin signos vitales y múltiples heridas de arma de fuego. Fue ingresado en el sector de cuidados intensivos, donde falleció a los pocos minutos.
Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad indicaron que la víctima estuvo vinculado a Los Guerreros, un sector de la barrabrava de Rosario Central, y fue desplazado luego del crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte y Raúl “Rana” Acosta, acribillados a tiros en la noche del 9 de noviembre de 2024 en inmediaciones del estadio Gigante de Arroyito.
A mediados de 2025 se lo vio junto a la barra de Newell’s en el estadio Marcelo Bielsa. También fue mencionado en el autoatentado de Norma Acosta, ocurrido a principios de mayo de 2025 en la vivienda de la mujer, ubicada en pasaje Larguía al 3400, de barrio Tablada, al sur de Rosario.
Sobre los autores del ataque, se presume que se desplazaban en un automóvil Peugeot 208 de color gris.
Ya son 6 los homicidios registrados durante el mes de agosto y un total de 56 los asesinatos registrados en lo que va del año en el departamento Rosario.