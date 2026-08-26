Un hombre de 40 años, que tenía discapacidad motriz, fue hallado en la mañana de este miércoles 26 de agosto sobre las vías del tren, en un sector de barrio Ludueña, al noroeste de Rosario.
Rosario: investigan la muerte de un hombre hallado sobre las vías del tren
Fue encontrado en la mañana de este miércoles 26 de agosto en barrio Ludueña. La víctima era un discapacitado que se desplazaba en muletas, que fueron halladas a los pocos metros.
Fuentes judiciales y policiales indicaron a este diario que el cuerpo fue encontrado poco después de las 8AM en inmediaciones de Campbell y Tupac Amaru por personal de Gendarmería y de la Policía, que llegó al lugar luego de recibir al menos un llamado al 911 en el cual se indicaba que había una persona desvanecida a la vera de las vías del ferrocarril.
Los uniformados pidieron una ambulancia del Sies y un rato más tarde, personal médico constató el fallecimiento del hombre, que fue identificado como José Luis Torres, de 40 años. En una primera revisión al cuerpo, notaron que presentaba varias lesiones, por lo que dieron aviso a la fiscal Marisol Fabbro, en turno en una unidad de violencias altamente lesivas.
La fiscal dispuso el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal (IML) para la realización de autopsia y determinar la causa del fallecimiento. Además, pidió que personal del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones realice una inspección de la zona, levantamiento de rastros, toma de testimonios, y un relevamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, existentes en inmediaciones del lugar donde fue hallado el cuerpo.
Familiares de la víctima indicaron que José Luis era discapacitado motriz y no podía movilizarse sin muletas y que las muletas estaban a los pocos metros, intactas, lo que también llamó la atención.
Ya son 5 los homicidios registrados en Rosario en los primeros 26 días del mes de agosto. En base a datos propios y al informe del Observatorio de Seguridad Pública que realizan en forma conjunta el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), ya son 55 los asesinatos registrados en lo que va del año en el departamento Rosario.