El cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años fue hallado en la mañana de este miércoles 26 de agosto al costado de un playón para camiones, ubicado al sur de la ciudad de San Lorenzo, unos 20 kilómetros al norte de Rosario.
Hallaron muerto a un hombre al sur de San Lorenzo
El cuerpo, que tenía al menos un disparo, fue encontrado en un zanjón, a metros de un playón para camiones. Se investiga si fue baleado al intentar asaltar a un camionero.
Fuentes policiales indicaron que poco antes de las 8 se recibió al menos un llamado al 911 indicando que había un cuerpo, al parecer sin vida, en un zanjón ubicado en el acceso sur a la ciudad de San Lorenzo, muy cerca del cruce entre la autopista Rosario-Santa Fe y la ruta nacional A012.
Los uniformados encontraron el cuerpo sin vida y en una primera revisión, notaron que tenía al menos un impacto de arma de fuego. Además, a los pocos metros hallaron varias vainas servidas.
En base a algunos testimonios recogidos en el lugar, se presume que la víctima habría sido atacada a tiros por algún chofer (hay varios camiones en el playón) durante un intento de asalto.
El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) de Rosario para ser sometido a autopsia y pericias de identificación, ya que no contaba con documentación. El caso es investigado por la Fiscalía en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Lorenzo y la Policía de Investigaciones (PDI).