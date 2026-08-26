Quedó preso luego de que le imputaran la comisión de tres delitos en cuestión de horas, todos en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Protagonizó una saga de robos y fuga en menos de tres horas: terminó preso
Había sido liberado luego de asaltar dos carribares en Blas Parera y Gorriti, y a los pocos minutos cometió tres nuevos delitos en cadena en la zona norte de la capital provincial.
Alejandro Nicolás Duarte, de 37 años, quedó en prisión preventiva por decisión del juez penal José Luis García Troiano. El magistrado dispuso la medida cautelar por pedido del fiscal Daniel Filippi, quien atribuyó al imputado los delitos de “robo calificado de vehículo dejado en la vía pública”, “evasión” y “robo simple”.
Los hechos imputados se concentraron en una veloz e ininterrumpida saga acontecida en la jornada del martes 18 de agosto de 2026. No obstante, el derrotero judicial del sospechoso había iniciado el día previo, cuando fue arrestado por perpetrar un robo en dos carribares ubicados frente al Hospital Iturraspe, en avenida Blas Parera y Gorriti.
El sospechoso había quedado alojado en la Comisaría 8va, pero la fiscal que estaba en turno en ese momento dispuso que le otorgaran la libertad el martes al mediodía, y además archivó la causa.
Duarte recuperó su libertad a las 12.40 horas y, en apenas unos minutos, reinició su raid delictivo en la vía pública. Sólo veinte minutos después de salir de su lugar de detención, sustrajo una motocicleta y dio inicio a una cadena de delitos que culminó con una evasión policial y otro asalto en la misma tarde.
Por esta razón, el fiscal Filippi ordenó su inmediata detención, lo que derivó en que quedara tras las rejas.
Robo, aprehensión y fuga
De acuerdo con la atribución delictiva, a las 13 de ese martes Duarte se dirigió a la intersección de Javier de la Rosa y la avenida General Paz. En la vereda de un supermercado ubicado en dicha esquina, violentó el trabavolante de una motocicleta Yamaha F216 de color azul y se dio a la fuga con el vehículo.
Ante la denuncia del hecho, los agentes del Comando Radioeléctrico iniciaron un patrullaje y, mediante el sistema de monitoreo, lograron aprehender al ladrón a las 13.25 en la intersección de Larrea y Avellaneda, mientras trasladaba el motovehículo a pie.
Una vez arrestado por la sustracción de la moto, Duarte fue llevado por el personal policial hacia la dependencia de la Estación Norte para que se labraran las actuaciones de rigor correspondientes.
Los uniformados le colocaron las esposas reglamentarias para mantenerlo bajo custodia. Sin embargo, de manera imprevista y aprovechando un descuido, el imputado las forzó hasta lograr romperlas, evadiéndose rápidamente de la dependencia policial y ganando la calle a pie.
Operativo cerrojo y un nuevo robo
La huida de Duarte de la sede policial encendió las alarmas y motivó el despliegue inmediato de un operativo cerrojo por parte de diversas unidades policiales patrullando la zona para dar con su paradero.
Lejos de cesar su conducta delictiva mientras escapaba de la ley, el sospechoso volvió a delinquir. Pasadas las 15, en la intersección de las calles Larrea y Dorrego, el delincuente forzó la puerta trasera de un utilitario Fiat Fiorino, doblando además el divisor metálico interno y cortando los cables de encendido debajo del volante.
Del interior del habitáculo sustrajo una billetera con documentación personal del dueño, tarjetas de débito, una llave cruz, una botella de líquido de freno, una cinta métrica y el frente de un estéreo.
Finalmente, la saga delictiva concluyó a las 15.25, cuando el Comando Radioeléctrico logró interceptarlo y neutralizarlo sobre calle Dorrego al 7919, a pocas cuadras del lugar del último hecho, teniendo en su poder la totalidad de los elementos robados de la camioneta.