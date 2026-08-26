Un adolescente atacó con un destornillador a un compañero de escuela durante una pelea ocurrida después de clases en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y derivó en una investigación judicial.
Atacó a un compañero con un destornillador después de clases en Santiago del Estero
El episodio ocurrió frente a una escuela de La Banda y quedó registrado por cámaras de seguridad. El menor fue asistido en un centro de salud y la Fiscalía inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.
La pelea ocurrió frente a un kiosco
El hecho se produjo en la puerta de un kiosco ubicado en la esquina de Avellaneda y Urquiza, frente a la Escuela Técnica N° 2 “Ing. Santiago Barabino”.
Según la información difundida sobre el caso, los dos adolescentes comenzaron a discutir luego de finalizar la jornada escolar. En medio del enfrentamiento, uno de ellos tomó al otro del buzo y le acercó un destornillador a la zona del cuello.
Ante esa situación, el otro menor reaccionó y le dio un golpe de puño en el rostro. Después, el adolescente que tenía la herramienta volvió a atacarlo y le clavó el destornillador en la pierna derecha.
El menor fue trasladado
La situación fue advertida por autoridades de la institución educativa, debido a que el comercio se encuentra frente al establecimiento. De inmediato se dio aviso al servicio de emergencias.
El adolescente herido fue trasladado al Centro Integral de Salud Banda, donde recibió atención médica y fue sometido a estudios para determinar el alcance de la lesión.
Mientras se encontraba en el centro asistencial, su madre realizó la denuncia correspondiente, lo que dio inicio a una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.
La Justicia analiza las imágenes
La investigación quedó a cargo de la fiscal Virginia Abrate, quien ordenó distintas medidas para reunir elementos sobre lo ocurrido.
Entre ellas se encuentra el relevamiento de las cámaras de seguridad que registraron el enfrentamiento y la toma de declaraciones testimoniales.
Además, la fiscalía solicitó a las autoridades de la escuela un informe detallado para determinar si existían antecedentes de conflictos entre los dos estudiantes.
El acusado quedó bajo intervención de organismos de niñez
En cuanto al adolescente señalado como autor de la agresión, quedó a disposición de los organismos de protección de niñez, de acuerdo con la normativa vigente para este tipo de situaciones.
La investigación continúa con el objetivo de establecer cómo se inició la pelea y determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión.