Se investiga

En Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por un camión de basura y detuvieron a un compañero

David Manuel Tejeda, de 32 años, murió durante una maniobra de descarga en un predio del paraje Mistol, en Santiago del Estero. La Justicia detuvo e imputó por homicidio culposo a un compañero que operaba el mecanismo de la tolva.