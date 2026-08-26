Un trabajador municipal de 32 años murió este lunes durante una maniobra de descarga de residuos en un basural ubicado en el paraje Mistol, a unos 10 kilómetros de la ciudad santiagueña de Fernández. La víctima fue identificada como David Manuel Tejeda, quien formaba parte de una cuadrilla de empleados de la Municipalidad de Fernández.
En Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por un camión de basura y detuvieron a un compañero
David Manuel Tejeda, de 32 años, murió durante una maniobra de descarga en un predio del paraje Mistol, en Santiago del Estero. La Justicia detuvo e imputó por homicidio culposo a un compañero que operaba el mecanismo de la tolva.
El episodio ocurrió mientras el grupo realizaba una tarea habitual con un camión recolector. Según las primeras averiguaciones, Tejeda quedó detrás del vehículo cuando comenzó a descender la estructura compactadora y fue alcanzado por el mecanismo. Murió como consecuencia de las lesiones sufridas.
Por el hecho, la Justicia detuvo a Juan Miguel Cordero, uno de los trabajadores que se encontraba en el camión y que tenía a su cargo accionar las palancas del sistema de descarga. El hombre quedó imputado por homicidio culposo, mientras se intenta determinar con precisión cómo se produjo el accidente.
Cómo ocurrió el accidente durante la descarga
El hecho se produjo en un predio del departamento Robles, donde la cuadrilla había llegado para descargar los residuos domiciliarios recolectados durante la jornada.
En el camión viajaban el conductor, Gonzalo Madrid, de 29 años, y los recolectores Mariano Cáceres, de 27, Juan Miguel Cordero y David Manuel Tejeda, de 32. De acuerdo con la información difundida sobre las primeras actuaciones, Cordero era quien manejaba las palancas ubicadas en la parte posterior de la cabina para operar el sistema de descarga.
La maniobra comenzó con la elevación de la tolva para permitir la salida de los residuos. Una vez finalizada la descarga, Cordero volvió a accionar el mecanismo para bajar la estructura.
Fue durante ese momento cuando Tejeda quedó detrás del camión y resultó atrapado por el descenso de la tolva. Los investigadores todavía buscan establecer por qué el trabajador se encontraba en ese sector del vehículo y qué ocurrió exactamente antes de que se accionara nuevamente el mecanismo.
Una de las hipótesis que se analiza es que Tejeda pudo haberse acercado para retirar o revisar una bolsa que había quedado en la caja del camión. Sin embargo, esa posibilidad todavía forma parte de la investigación y no fue establecida como una conclusión.
Después de advertir el accidente, sus compañeros volvieron a levantar la estructura compactadora y solicitaron asistencia. Personal médico del hospital zonal llegó al lugar y constató que Tejeda había fallecido.
La investigación busca reconstruir los últimos instantes de la maniobra y determinar qué acciones realizó cada integrante de la cuadrilla antes del accidente.
Un compañero quedó detenido e imputado
Luego del hecho intervino el fiscal Hugo Herrera, quien ordenó una serie de medidas para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte del trabajador.
Entre las primeras decisiones estuvo la detención de Juan Miguel Cordero, quien quedó imputado por homicidio culposo debido a su participación en la operación del mecanismo de descarga.
La imputación no implica una declaración de responsabilidad penal definitiva, ya que la investigación continúa y deberá establecer si existió una conducta negligente y cuál fue su incidencia en el desenlace.
El fiscal también dispuso que se realizaran peritajes en el lugar para reconstruir el funcionamiento del camión y la secuencia de la maniobra. Además, se tomarán declaraciones a los otros trabajadores que se encontraban en el vehículo.
Gonzalo Madrid y Mariano Cáceres deberán brindar su testimonio para aportar elementos que permitan determinar cómo se desarrolló la descarga y qué ocurrió inmediatamente antes del accidente. Cordero, en tanto, será indagado en los próximos días.
Según trascendió de las primeras declaraciones, Cáceres y Cordero habrían señalado ante los investigadores que le gritaron a Tejeda para advertirle que saliera de detrás del camión cuando comenzó a descender la tolva. Ese punto también deberá ser corroborado mediante las distintas pruebas incorporadas al expediente.
Por ahora, la Justicia mantiene abiertas distintas líneas para determinar cómo se produjo el accidente laboral. El objetivo de las pericias será establecer la posición de los trabajadores, la secuencia de accionamiento del mecanismo y las condiciones en las que se realizó la descarga.
La muerte de Tejeda ocurrió durante una tarea habitual de la cuadrilla municipal y puso en marcha una investigación judicial destinada a determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Hasta que finalicen las pericias y declaraciones, las circunstancias exactas que provocaron el accidente permanecen bajo investigación.