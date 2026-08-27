Un medidor de gas explotó este jueves por la mañana en la planta baja de un hotel del barrio porteño de Constitución y generó un operativo de emergencia en la zona.
Explotó un medidor de gas en un hotel de Constitución: 12 personas fueron atendidas
El episodio ocurrió en un establecimiento ubicado sobre la calle Salta al 900. El SAME asistió a seis adultos y seis menores y trasladó a cinco personas a hospitales para una evaluación médica.
Como consecuencia del episodio, 12 personas fueron asistidas por personal del SAME, mientras que cinco de ellas fueron trasladadas a distintos hospitales para continuar con la evaluación médica.
El incidente se produjo en un establecimiento ubicado sobre Salta al 944, entre las calles Estados Unidos y Carlos Calvo, en uno de los sectores de mayor circulación de ese barrio de la Ciudad de Buenos Aires. El estruendo provocó además la rotura de vidrios en el lugar.
La situación fue controlada con la intervención de los equipos de emergencia, mientras se asistió a las personas que se encontraban en el hotel. Hasta el momento, la información disponible no da cuenta de víctimas fatales.
Cómo fue el operativo tras la explosión
Luego de la explosión del medidor ubicado en la planta baja del establecimiento, se desplegó un operativo para evaluar a las personas que estaban en el lugar y controlar la situación.
El SAME informó que entre los 12 pacientes atendidos había seis adultos y seis menores. Una parte de las personas pudo ser evaluada en el propio lugar sin necesidad de traslado.
En concreto, siete pacientes fueron controlados en el hotel, mientras que los otros cinco fueron derivados a centros asistenciales para recibir una evaluación más completa.
La intervención incluyó también a personal de Bomberos, que trabajó en el lugar y logró controlar la situación generada después de la explosión.
Por el momento, no se informaron mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron la falla del medidor ni se estableció públicamente cuál fue el origen del incidente. Tampoco se difundió un balance sobre daños estructurales en el establecimiento.
El hecho quedó registrado durante las primeras horas de la jornada y generó preocupación entre las personas que se encontraban en el hotel y en los alrededores, principalmente por el fuerte ruido provocado por la explosión.
Según los testimonios relevados inicialmente, el impacto fue suficiente para que se rompieran vidrios dentro del establecimiento.
Qué se sabe hasta ahora sobre los heridos
El dato central del operativo sanitario es que 12 personas necesitaron atención médica, aunque no todas requirieron ser trasladadas.
La distribución informada por el SAME permite establecer que fueron asistidos seis adultos y seis menores. De ese total, siete recibieron atención en el lugar y cinco fueron derivados a hospitales porteños para una supervisión médica más exhaustiva.
El traslado a un centro de salud no implica necesariamente que las personas presenten lesiones de gravedad. En situaciones que involucran una explosión o una posible emergencia vinculada con gas, los equipos médicos pueden disponer una evaluación hospitalaria para descartar consecuencias que no sean evidentes en una primera revisión.
Hasta el momento, la información oficial difundida sobre el episodio no detalló diagnósticos ni precisó el estado de salud de cada una de las personas trasladadas.
Tampoco se informó que hubiera fallecidos como consecuencia del hecho.
La investigación deberá determinar ahora qué originó la explosión del medidor, si existió una pérdida previa de gas y cuáles fueron las condiciones en las que se encontraba la instalación. Esos datos serán relevantes para establecer las causas del episodio.
En este tipo de situaciones, además de la intervención de los servicios de emergencia, resulta fundamental determinar si el resto de la instalación puede continuar funcionando con normalidad o si requiere tareas de revisión y reparación antes de volver a ser utilizada.
El episodio ocurrió en un hotel ubicado en una zona densamente poblada de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la respuesta rápida de los equipos de emergencia permitió atender a las personas afectadas y controlar la situación.
Por ahora, el hecho deja como saldo 12 personas asistidas, cinco traslados hospitalarios y daños materiales vinculados principalmente con la rotura de vidrios, mientras continúan las actuaciones destinadas a determinar cómo se produjo la explosión del medidor de gas.