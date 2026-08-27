Megaoperativo

Siete allanamientos por microtráfico en distintos barrios de Santa Fe

Desde las primeras horas del jueves, policías y funcionarios judiciales desplegaron un amplio operativo en los barrios Abasto, La Ranita y Alfonso. Las medidas fueron ordenadas por la Justicia y ejecutadas por la División Microtráfico, con apoyo de grupos tácticos, efectivos de la PDI y canes especializados. Traslado de personas a sede policial y secuestro de elementos.