Con las primeras luces del jueves, un importante despliegue policial y judicial se puso en marcha en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. El operativo incluyó siete allanamientos simultáneos en domicilios de los barrios Abasto, La Ranita y Alfonso, en el marco de una investigación vinculada con presuntas actividades de microtráfico.
Siete allanamientos por microtráfico en distintos barrios de Santa Fe
Desde las primeras horas del jueves, policías y funcionarios judiciales desplegaron un amplio operativo en los barrios Abasto, La Ranita y Alfonso. Las medidas fueron ordenadas por la Justicia y ejecutadas por la División Microtráfico, con apoyo de grupos tácticos, efectivos de la PDI y canes especializados. Traslado de personas a sede policial y secuestro de elementos.
Como resultado de estos procedimientos varias personas fueron trasladadas a sede policial, a la vez que se procedió al secuestro de distintos elementos vinculados a la causa.
Las medidas fueron ordenadas por un juez del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N.º 1 y se llevaron adelante a partir de actuaciones desarrolladas por la División Microtráfico de la Región 1. En los procedimientos intervienen los fiscales Dra. Luciana Escobar Cello; Dr. Eric Fernández y Dr. Arturo Haidar del Ministerio Público de la Acusación.
El despliegue comenzó poco después de las 8 y contó con la participación de grupos tácticos de la Dirección General de Policía de Acción Táctica y distintas unidades regionales. También participaron agentes de la Policía de Investigaciones y personal especializado de la División Canes.
Los ingresos a los domicilios se produjeron sin que se registraran incidentes, según la información preliminar suministrada durante el procedimiento.
Los allanamientos fueron dispuestos en inmuebles ubicados en calle Ponce de León, entre Falcón y Espinosa; Menchaca, entre Espinosa Sarsotti; Fray de las Casas, entre Combatientes de Malvinas y Chaco; Rosatti, entre pasaje Senlacek y Combatientes de Malvinas; Sarsotti, entre Diagonal Abipones y Mocovíes; otro domicilio de Rosatti, entre Doldán y Araoz; y Moreno al 4000.
Amplio despliegue
Uno de los procedimientos se concretó alrededor en un domicilio situado en el sector de calle Sarsotti. Al momento del ingreso se encontraban allí un hombre de 30 años, una mujer de 35, un hombre de 39 y otro de 22 años. También había cuatro menores de edad, de 17, 14, 10 y 5 años.
Pocos minutos después, otro grupo operativo irrumpió en una vivienda de Ponce de León. Allí fueron identificadas tres personas mayores de edad, de 34, 18 y 33 años.
En tanto, minutos después se produjo otro de los ingresos, esta vez en un inmueble de calle Rosatti, en barrio Las Ranitas. En el lugar se encontraban una mujer de 22 años, otra de 48 y un hombre de 50 años. También había una niña de casi dos años y un menor de 12.
Otro de los procedimientos tuvo lugar en una vivienda de calle Moreno al 4000. Allí se encontraba una mujer de 23 años junto a una niña de cuatro años.
En todos los casos, una vez asegurados los inmuebles, los investigadores dieron comienzo a las requisas con la presencia de testigos, tal como establece el procedimiento.
Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente cuáles fueron los elementos secuestrados ni si como consecuencia de los allanamientos se produjeron detenciones. Se trata de información que podría conocerse una vez concluidas las diligencias.
Investigación en distintos barrios
El operativo fue coordinado por la División Microtráfico de la Región 1 y contó con la colaboración de grupos tácticos pertenecientes a distintas unidades regionales, además de efectivos de la PDI de los distritos Garay, San Justo y Las Colonias y de la División Canes.
La presencia de varios equipos de trabajo responde a la necesidad de ejecutar las medidas de manera coordinada y simultánea, evitando que los procedimientos realizados en un domicilio puedan alertar a quienes se encuentran en los restantes puntos investigados.
La causa se encuentra bajo intervención del Ministerio Público de la Acusación y las actuaciones quedaron en manos de los fiscales que llevan adelante la pesquisa.